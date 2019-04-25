Верховная Рада приняла закон об украинском языке как единственном государственном

"Этот момент настал - мы завершили рассмотрение всех поправок в закон об украинском языке как государственном. Каждая правка была названа - права оппозиции были полностью защищены. И я прошу председателя комитета предоставить заключительный текст поправок, к которым необходимо вернуться", - сказал спикер Рады Андрей Парубий.

Началось голосование. По итогу "За" проголосовали 278, "Против" 38, воздержались 7, а не участвовали в голосовании 25 депутатов.

Закон, в частности, будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Также предусматривается применение украинского языка в публичных сферах:

в образовании и науке;

в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;

в сфере электронных информационных систем;

в сфере обслуживания потребителей;

в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;

при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;

в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах.

Также предлагается предусмотреть применение госязыка в именах и именах, определение стандартов государственного языка и порядок защиты государственного языка.

Напомним, Петр Порошенко пообещал подписать закон о языке до ухода с поста.

После принятия закона Порошенко в социальной сети Facebook отметил, что это "историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением армии и получением автокефалии Православной церковью Украины".