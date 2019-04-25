Чт, 25.04.2019
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Верховная Рада приняла закон об украинском языке как единственном государственном

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Флаг Украины

ФОТО: Reuters/ScanPix

Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 25 апреля, 278 голосами приняла законопроект об обеспечении функционирования украинского языка как государственного, пишет Корреспондент.net.

"Этот момент настал - мы завершили рассмотрение всех поправок в закон об украинском языке как государственном. Каждая правка была названа - права оппозиции были полностью защищены. И я прошу председателя комитета предоставить заключительный текст поправок, к которым необходимо вернуться", - сказал спикер Рады Андрей Парубий.

Началось голосование. По итогу "За" проголосовали 278, "Против" 38, воздержались 7, а не участвовали в голосовании 25 депутатов.

Закон, в частности, будет регулировать применение украинского языка как языка гражданства Украины, а также его применение в деятельности органов государственной власти, органов власти Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления в Украине, государственных и коммунальных предприятий, учреждений и организаций, других субъектов хозяйствования государственной и коммунальной форм собственности.

Также предусматривается применение украинского языка в публичных сферах:

  • в образовании и науке;
  • в сфере культуры, на телевидении и радиовещании, в печатных средствах массовой информации, в книгоиздании и книгораспространении;
  • в сфере электронных информационных систем;
  • в сфере обслуживания потребителей;
  • в сфере спорта, телекоммуникаций и почтовой связи, юридических услуг, здравоохранения, транспорта;
  • при обозначении топонимов, в рекламе, при изготовлении вывесок и табличек;
  • в деятельности общественных объединений, политических партий, субъектов хозяйствования частной формы собственности предоставлении информации об их товарах и услугах.

Также предлагается предусмотреть применение госязыка в именах и именах, определение стандартов государственного языка и порядок защиты государственного языка.

Напомним, Петр Порошенко пообещал подписать закон о языке до ухода с поста. 

После принятия закона Порошенко в социальной сети Facebook отметил, что это "историческое решение, которое стоит рядом с восстановлением армии и получением автокефалии Православной церковью Украины".

"Украинский язык – это символ нашего народа, нашего государства и нашей нации. И я благодарен всем, кто принимал участие в разработке, подготовке и реализации языкового закона, народным депутатам – за голоса "за", и всем украинцам за поддержку. Это – еще один важнейший шаг на пути нашей ментальной независимости", - заявил президент.

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