Видео: Олимпийская чемпионка упала в обморок прямо во время интервью

Карвальо отвечала на вопрос журналистки во время матча между командами "SESI Сан-Паоло" и "EMS Таубате", как вдруг внезапно почувствовала себя плохо, закрыла глаза и начала падать. Режиссёр тут же переключил трансляцию на другую камеру.