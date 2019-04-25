Видео: Олимпийская чемпионка упала в обморок прямо во время интервью

Бразильская волейболистка Жаклин Карвальо упала в обморок в прямом эфире во время интервью.
Карвальо отвечала на вопрос журналистки во время матча между командами "SESI Сан-Паоло" и "EMS Таубате", как вдруг внезапно почувствовала себя плохо, закрыла глаза и начала падать. Режиссёр тут же переключил трансляцию на другую камеру.
Как сообщил врач одной из команд, который оказал помощь волейболистке, Карвальо потеряла сознание из-за резкого понижения кровяного давления, вызванного жарой в зале.
Жаклин Карвальо является двукратной (2008, 2012) победительницей Олимпийских игр в составе сборной Бразилии. 35-летняя спортсменка неоднократно признавалась одной из самых красивых волейболисток планеты.