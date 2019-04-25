12-летний российский фигурист исполнил прыжок в пять оборотов. Тарасова не впечатлилась

Юный спортсмен сделал прыжок с помощью специальной "удочки", которую держит тренер. Подобное страховочное приспособление используется фигуристами, когда они изучают новые элементы.

В интервью ТАСС Белявский сообщил, что начал разучивать прыжок накануне вечером.

"Тренер сказал: "Пятерной скрутишь?" Я попробовал и упал. Потом еще раз, и постепенно пошло".

Отметим, что ни разу в истории никто из фигуристов еще не исполнял на соревнованиях прыжки в пять оборотов. Они даже не прописаны в системе оценивания ISU.

Интересно, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не впечатлилась достижением Белявского и не считает этот прыжок прорывом.