12-летний российский фигурист исполнил прыжок в пять оборотов. Тарасова не впечатлилась
12-летний российский фигурист Максим Белявский опубликовал в своём Instagram видео с тренировки, где он выполняет пятерной прыжок со страховкой.
Юный спортсмен сделал прыжок с помощью специальной "удочки", которую держит тренер. Подобное страховочное приспособление используется фигуристами, когда они изучают новые элементы.
В интервью ТАСС Белявский сообщил, что начал разучивать прыжок накануне вечером.
"Тренер сказал: "Пятерной скрутишь?" Я попробовал и упал. Потом еще раз, и постепенно пошло".
Отметим, что ни разу в истории никто из фигуристов еще не исполнял на соревнованиях прыжки в пять оборотов. Они даже не прописаны в системе оценивания ISU.
Интересно, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова не впечатлилась достижением Белявского и не считает этот прыжок прорывом.
"Рядом с Максимом есть человек с удочкой, который его поддерживает – так мы разучиваем прыжки, чтобы дети не падали. Только дилетанты могут считать такой прыжок на удочке первым в мире исполнением элемента в пять оборотов", - приводит слова Тарасовой ТАСС.