12-летний российский фигурист исполнил прыжок в пять оборотов. Тарасова не впечатлилась

5Т на удочке #sports #sportsmen #icekids #fuger #fugureskating #фигурное #катание #спортсмены #спорт #лёд #лед #пп #ледниковыйпериод #дети #первыйканал #fs #фк #skaters

A post shared by Максим Белявский (@beliavskii.max) on Apr 24, 2019 at 10:25am PDT