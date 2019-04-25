В пещере на Тенерифе найдены тела женщины и ее 10-летнего ребенка; отец мальчика арестован

Испанская полиция в пещере на Тенерифе в среду, 24 апреля, нашла два трупа - останки пропавшей немецкой женщины и ее 10-летнего сына. Отец ребенка арестован, сообщает портал Local Germany.
Днем ранее полиции о произошедшем днем ранее рассказал пятилетний брат погибшего мальчика - он рассказал полицейским, что семью отвели в одну из пещер Адехейского региона, однако ему удалось сбежать.
Мальчика недалеко от пещеры заметили прохожие, которые отвезли его в полицейский участок. Вечером того же дня стражи порядка задержали отца ребенка - немца, который в тот момент находился в квартире в центре города Адехе.
Представитель полиции не раскрыл, что именно пережил мальчик и что видел, так как причины смерти его брата и матери по-прежнему не подтверждены.
Тела были обнаружены в горном регионе, в пещере между двух обрывов.
Представители местной власти признали, что все приметы указывают на насилие в семье.
Испанская газета El Pais сообщила, что мальчик и его мать прибыли из Германии навестить мужа и отца, который жил и работал на Тенерифе.