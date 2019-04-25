В пещере на Тенерифе найдены тела женщины и ее 10-летнего ребенка; отец мальчика арестован

Днем ранее полиции о произошедшем днем ранее рассказал пятилетний брат погибшего мальчика - он рассказал полицейским, что семью отвели в одну из пещер Адехейского региона, однако ему удалось сбежать.

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Мальчика недалеко от пещеры заметили прохожие, которые отвезли его в полицейский участок. Вечером того же дня стражи порядка задержали отца ребенка - немца, который в тот момент находился в квартире в центре города Адехе.

Представитель полиции не раскрыл, что именно пережил мальчик и что видел, так как причины смерти его брата и матери по-прежнему не подтверждены.

Тела были обнаружены в горном регионе, в пещере между двух обрывов.

Представители местной власти признали, что все приметы указывают на насилие в семье.