Полиция изъяла более 7 млн поддельных сигарет

Летом 2017 года в полицию поступила информация о находящемся в Латвии производстве сигарет, откуда в европейские страны поставлялись нелегальные сигареты марки Richaman без акцизных марок.

Полиция нашла место хранения незаконных сигарет в Латвии, где при обыске было изъято 1,68 млн сигарет Richaman без акцизных марок. Следствие установило, что эти табачные изделия выпускались незаконно на легальном предприятии. Во время обыска было изъято оборудование для производства и упаковки сигарет и около 4 млн сигарет той же марки.

Служба госдоходов, проведя проверку, аннулировала у предприятия лицензию на производство сигарет.

Полиция также установила, что в октябре 2017 года с этого предприятия был вывезен груз нелегально выпущенных 1,4 млн сигарет марки Richaman без акцизных марок, задержанный таможней в Швеции.

По подозрению в организации и совершении преступного деяния были задержаны двое ранее не судимых мужчин 1974 и 1976 г. рожд.

Полиция просит предъявить им обвинения в контрабанде в крупном размере и незаконном хранении и перемещении табачных изделий.