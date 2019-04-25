Чт, 25.04.2019
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Севастова выиграла второй поединок в Штутгарте. Дальше её ждёт третья ракетка мира

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Анастасия Севастова

ФОТО: EPA/Scanpix

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова вышла в четвертьфинал турнира Stuttgart Open.

В 1/8 финала Севастова одолела немку Лауру Зигемунд, которая занимает 99-е место в мировом рейтинге - 6:4, 6:3. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 2:1 в пользу Анастасии.

За выход в четвертьфинал латвийская теннисистка заработала 100 рейтинговых очков WTA. В следующем раунде соревнований Севастова встретится с третьей ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии.

Галерея: Анастасия Севастова - Лаура Зигемунд

Напомним, что в первом круге соревнований в Штутгарте Анастасия Севастова нанесла поражение другой латвийской теннисистке Алёне Остапенко - 6:2, 4:6, 6:0.

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