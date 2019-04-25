Севастова выиграла второй поединок в Штутгарте. Дальше её ждёт третья ракетка мира

В 1/8 финала Севастова одолела немку Лауру Зигемунд, которая занимает 99-е место в мировом рейтинге - 6:4, 6:3. Счёт в личных встречах между теннисистками стал 2:1 в пользу Анастасии.

За выход в четвертьфинал латвийская теннисистка заработала 100 рейтинговых очков WTA. В следующем раунде соревнований Севастова встретится с третьей ракеткой мира Петрой Квитовой из Чехии.

Галерея: Анастасия Севастова - Лаура Зигемунд