Неожиданно: Кейт Миддлтон и принц Гарри появились вдвоем на публике
Пока весь мир с нетерпением ждет новостей о первенце герцога и герцогини Сассекских, который вот-вот должен появиться на свет, будущий отец неожиданно появился на публике в компании супруги своего брата Уильяма - Кейт Миддлтон.
Принц Гарри и герцогиня Кембриджская Кэтрин вдвоем посетили торжественную церемонию, посвященную памяти австралийцев и новозеландцев, погибших во время Первой мировой и других войн, которая состоялась в Вестминстере.
На поминальной службе Кейт Миддлтон появилась в элегантном платье насыщенного цвета морской волны от модного бренда Catherine Walker и шляпке в тон.
Дополнили образ герцогини и мамы троих детей замшевые лодочки и клатч травянистого оттенка.
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