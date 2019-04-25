Чт, 25.04.2019
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Неожиданно: Кейт Миддлтон и принц Гарри появились вдвоем на публике
Пока ждем наследника...

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ФОТО: Reuters/EPA/Scanpix

Пока весь мир с нетерпением ждет новостей о первенце герцога и герцогини Сассекских, который вот-вот должен появиться на свет, будущий отец неожиданно появился на публике в компании супруги своего брата Уильяма - Кейт Миддлтон.

Принц Гарри и герцогиня Кембриджская Кэтрин вдвоем посетили торжественную церемонию, посвященную памяти австралийцев и новозеландцев, погибших во время Первой мировой и других войн, которая состоялась в Вестминстере.

На поминальной службе Кейт Миддлтон появилась в элегантном платье насыщенного цвета морской волны от модного бренда Catherine Walker и шляпке в тон. 

Дополнили образ герцогини и мамы троих детей замшевые лодочки и клатч травянистого оттенка.

Смотрите фото!

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

ФОТО: Reuters/EPA/AP/Scanpix

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