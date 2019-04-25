Кровавая пьянка: мужчина пырнул друга ножом за бутылку

В ночь с 20 на 21 апреля в Риге мужчина пострадал от ножевого ранения пока отдыхал в Мукупурвсе. Пострадавшего пырнул ножом его знакомый. По факту случившегося начат уголовный процесс, сообщили в полиции.
Как отмечают представители правоохранительных органов, в ту ночь компания трех друзей отдыхала в дачном домике в Мукупурвсе. Мужчины употребляли спиртные напитки. Между двумя товарищами произошел конфликт, в ходе которого один из участников ссоры пырнул другого ножом в спину и шею. Агрессор также порезал лоб третьему мужчине. Себя нападавший случайно ранил ножом в руку.
На место происшествия были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), которые в результате сообщили о случившемся Госполиции. Подозреваемый был задержан на месте ЧП.
В момент задержания мужчина находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.
Задержанный мужчина 1977 года рождения ранее попадал в поле зрения стражей порядка за преступления имущественного характера.
В связи со случившимся агрессора призывают к уголовной ответственности за покушение на убийство. За данное преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет.
Полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося. Однако на данный момент известно, что конфликт между мужчинами произошел из-за бутылки.