Кровавая пьянка: мужчина пырнул друга ножом за бутылку

Как отмечают представители правоохранительных органов, в ту ночь компания трех друзей отдыхала в дачном домике в Мукупурвсе. Мужчины употребляли спиртные напитки. Между двумя товарищами произошел конфликт, в ходе которого один из участников ссоры пырнул другого ножом в спину и шею. Агрессор также порезал лоб третьему мужчине. Себя нападавший случайно ранил ножом в руку.

На место происшествия были вызваны сотрудники Службы неотложной медицинской помощи (СНМП), которые в результате сообщили о случившемся Госполиции. Подозреваемый был задержан на месте ЧП.

В момент задержания мужчина находился в состоянии очень сильного алкогольного опьянения.

Задержанный мужчина 1977 года рождения ранее попадал в поле зрения стражей порядка за преступления имущественного характера.

В связи со случившимся агрессора призывают к уголовной ответственности за покушение на убийство. За данное преступление предусмотрено наказание в виде пожизненного заключения или лишения свободы на срок от пяти до 20 лет с пробационным надзором на срок до трех лет.