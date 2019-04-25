Правление LTV будет работать в составе одного человека - Ивара Приеде

Правление Латвийского телевидения (LTV) в дальнейшем будет работать в составе одного человека, постановил сегодня Национальный совет по электронным СМИ (НСЭСМИ).
Как агентству LETA сообщила член совета Аурелия Иева Друвиете, НСЭСМИ решил внести изменения в устав LTV, постановив, что в его правлении будет один член - нынешний член правления Ивар Приеде.
Согласно решению НСЭСМИ, он сможет выбрать прокуристов, которые будут работать вместе с ним, но, как подчеркнула Друвиете, всю ответственность за принятые решения будет нести только Приеде.
Друвиете пояснила, что решение об уменьшении количества членов правления - временное в ситуации, когда возникли противоречия между рядом законов, в связи с чем нецелесообразно объявлять новый конкурс на должности членов правления LTV.
НСЭСМИ готов принять решение о новом конкурсе, если Сейм в срочном порядке внесет изменения в законы, которые в настоящее время препятствуют проведению конкурса.
Как сообщалось, ранее по итогам конкурса председателем правления LTV был утвержден аналитик фармацевтической компании Olainfarm Эйнар Гиелс, а членом правления - исполнительный директор XXVI Праздника песни и XV Праздника танца Иева Юхневича. Оба не имели опыта работы в средствах массовой информации, поэтому это решение вызвало резкую критику журналистов и политиков. В результате Гиелс и Юхневича отозвали свои кандидатуры.