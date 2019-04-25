Правление LTV будет работать в составе одного человека - Ивара Приеде

Как агентству LETA сообщила член совета Аурелия Иева Друвиете, НСЭСМИ решил внести изменения в устав LTV, постановив, что в его правлении будет один член - нынешний член правления Ивар Приеде.

Согласно решению НСЭСМИ, он сможет выбрать прокуристов, которые будут работать вместе с ним, но, как подчеркнула Друвиете, всю ответственность за принятые решения будет нести только Приеде.

Друвиете пояснила, что решение об уменьшении количества членов правления - временное в ситуации, когда возникли противоречия между рядом законов, в связи с чем нецелесообразно объявлять новый конкурс на должности членов правления LTV.

НСЭСМИ готов принять решение о новом конкурсе, если Сейм в срочном порядке внесет изменения в законы, которые в настоящее время препятствуют проведению конкурса.