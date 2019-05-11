Сб, 11.05.2019
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Оторвёмся по-питерски: Новый Год в июле и улица Джона Леннона. Самый неочевидный путеводитель

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ФОТО: Flickr/Alejandro

Если ты до сих пор думаешь, что визитная карточка Санкт-Петербурга - это разводные мосты, фонтаны Петергофа и многочасовые прогулки по Эрмитажу - тебе срочно необходимо вернуться в этот удивительный город и посмотреть на него совершенно с другой стороны. 

Русский TVNET подготовил для тебя новый, нескучный и оригинальный гайд по Питеру, после прочтения которого ты точно побежишь писать заявление на отпуск и собирать чемодан. 

Музей уличного искусства (Музей стрит-арта)

Как и многие музеи и галереи современного искусства, музей стрит-арта находится на территории действующего завода. Здесь можно увидеть постоянные экспозиции в виде, например, граффити во всю стену от популярных российских (и не только) уличных художников, а также временные инсталляции, посвященные самым актуальным проблемам современности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Остров Новая Голландия

Более 150 лет доступ на рукотворный остров был закрыт, а сегодня Новая Голландия является одной из самых важных точек на культурной карте города и, главное, исключительно приятным местом для времяпрепровождения летом.

Здесь проводят практически все - концерты, фестивали, выставки, кинопоказы, на Масленицу сжигают чучело, а на Рождество украшают елку. Бывают вечера и без мероприятий. В такие дни на острове играют в бадминтон, лежат на траве, сидят с ноутбуками (везде бесплатный Wi-Fi), устраивают пикник или читают книги.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Крыша лофта "Этажи"

Не секрет, что Санкт-Петербург славится своими прогулками по крышам. Практически все туристические агенства и гиды предлагают экскурсии, позволяющие взглянуть на город с высоты птичьего полета.

Хочется отметить, что порой такие услуги стоят недёшево, поэтому мы раскроем вам небольшой секрет, как оказаться на крыше в самом центре города, совершенно законно и за очень символическую плату. 

Лофт Проект Этажи - это огромные выставочные пространства, полторы сотни магазинчиков, кафе и галерей. Но самое главное, это самая высокая открытая обзорная площадка города после Исаакиевского собора.

В качестве бонуса, здесь можно выпивать, танцевать на концертах, заниматься йогой или устраивать пикники. Еду и напитки можно приносить свои, заплатив за вход примерно 3 евро. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Арт-центр Пушкинская 10 

Пушкинкая, 10 — площадка некоммерческого искусства, чрезвычайно необычное и атмосферное место.

Во-первых, найти его не так уж и просто, даже с самыми подробными картами и модными гаджетами. Поиски могут превратиться в самый настоящий квест, что уже добавляет этому месту некоторой таинственности и шарму. 

Сейчас на территории арт-центра работает около 20 проектов — несколько галерей, необычный кукольный театр, популярный клуб, в котором проходят концерты, и многое другое. Также здесь находится знаменитая улица Джона Леннона с барельефами битлов и желтой подводной лодки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Бар "ПУРГА" 

В Питере очень много странных и своеобразных мест, и "Пурга" уверенно входит в тройку лидеров. Этот бар не про выпить, да закусить. "Пурга" - это атмосфера вечного праздника, граничащая с бредом и сюром.

Фишка этого заведения в том, что здесь каждый день празднуют Новый Год. Ровно в 12 ночи бьют куранты и все начинают размахивать бенгальскими огоньками, будто они пришли сюда не в июне, а 31 декабря.

Абсурдности ситуации добавляют новогоднее обращение Брежнева/Горбачева/Ельцина по телевизору, приход Деда Морозы, хороводы, конкурсы и персонал, одетый в костюмы зайчиков.

Кстати, ведущие здесь профессиональные актеры - они поют, танцуют заячий стриптиз и раскидываются пошлыми шуточками. Отсидеться в стороне вряд ли получится.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Пышечная 1958 

Если вдруг окажешься на Большой Конюшенной и наткнешься на очередь, протянувшуюся на несколько десятков метров - не удивляйся! Это не открытие новомодного бутика. Нет! 

Эти люди пришли сюда за самыми вкусными пышками во всем Питере. С хрустящей корочкой и сахарной пудрой, как бабушка в детстве жарила.

К пышкам прилагаются кофе со сгущенкой и ностальгия по советскому прошлому.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Арт-кафе "Бродячая собака" 

Литературно-артистическое кабаре "Подвалъ Бродячей собаки", ставшее культурным памятником Санкт-Петербурга. Когда-то здесь в дружеской и открытой атмосфере общались гении Серебряного века на пике его расцвета. После, конечно, кафе было закрыто.

Однако благодаря творческой петербургской интеллигенции в 2001 году легенду возродили. Сегодня здесь проходят персональные выставки художников, спектакли, перформансы и концерты. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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