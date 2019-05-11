Оторвёмся по-питерски: Новый Год в июле и улица Джона Леннона. Самый неочевидный путеводитель

Арт-центр Пушкинская 10

Пушкинкая, 10 — площадка некоммерческого искусства, чрезвычайно необычное и атмосферное место.

Во-первых, найти его не так уж и просто, даже с самыми подробными картами и модными гаджетами. Поиски могут превратиться в самый настоящий квест, что уже добавляет этому месту некоторой таинственности и шарму.

Сейчас на территории арт-центра работает около 20 проектов — несколько галерей, необычный кукольный театр, популярный клуб, в котором проходят концерты, и многое другое. Также здесь находится знаменитая улица Джона Леннона с барельефами битлов и желтой подводной лодки.

Бар "ПУРГА"

В Питере очень много странных и своеобразных мест, и "Пурга" уверенно входит в тройку лидеров. Этот бар не про выпить, да закусить. "Пурга" - это атмосфера вечного праздника, граничащая с бредом и сюром.

Фишка этого заведения в том, что здесь каждый день празднуют Новый Год. Ровно в 12 ночи бьют куранты и все начинают размахивать бенгальскими огоньками, будто они пришли сюда не в июне, а 31 декабря.

Абсурдности ситуации добавляют новогоднее обращение Брежнева/Горбачева/Ельцина по телевизору, приход Деда Морозы, хороводы, конкурсы и персонал, одетый в костюмы зайчиков.

Кстати, ведущие здесь профессиональные актеры - они поют, танцуют заячий стриптиз и раскидываются пошлыми шуточками. Отсидеться в стороне вряд ли получится.

Пышечная 1958

Если вдруг окажешься на Большой Конюшенной и наткнешься на очередь, протянувшуюся на несколько десятков метров - не удивляйся! Это не открытие новомодного бутика. Нет!

Эти люди пришли сюда за самыми вкусными пышками во всем Питере. С хрустящей корочкой и сахарной пудрой, как бабушка в детстве жарила.

К пышкам прилагаются кофе со сгущенкой и ностальгия по советскому прошлому.

Арт-кафе "Бродячая собака"

Литературно-артистическое кабаре "Подвалъ Бродячей собаки", ставшее культурным памятником Санкт-Петербурга. Когда-то здесь в дружеской и открытой атмосфере общались гении Серебряного века на пике его расцвета. После, конечно, кафе было закрыто.