Под какими знаками Зодиака рождаются мошенники и мошенницы?
Тому, кто стал жертвой мошенников, крупно не повезло в жизни. Тяга к жульничеству заложена с самого рождения, каким бы добропорядочным ни было воспитание. И немаловажную роль в этом играет знак Зодиака, под которым человек появился на свет.
Чтобы не попасть на удочку тех, кто ищет легкой наживы, стоит иметь хоть малейшее представление об уловках звездных представителей. Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, представители которых нечисты на руку.
Близнецы
Они не представляют своей жизни без внушительной суммы денег, поэтому любят их больше всего на свете. И чем скорее они заполучат сумму от жертвы, тем легче у них станет на душе. Чтобы "денежный объект" расчувствовался, Близнецы начинают придумывать различные слезоточивые истории и тем самым подталкивают своих спасителей к тому, чтобы решить свою финансовую проблему. В чем они мошенничают?
Их бесконечные жалобы на отсутствие денег вынуждают партнерш идти у Близнецов на поводу. При этом они начинают, вроде бы, просить денег в долг и всегда останавливаются только на кругленькой сумме.
Но ни завтра, ни в ближайшем будущем Близнецы не собираются возвращать долги. Поэтому постараются как можно быстрее прекратить отношения с партнером.
Женщины этого знака также являются еще теми мошенницами. Они подключают все свое обаяние и сексуальность, чтобы выклянчить у партнера нужную сумму денег. Хотя сами не считают, что начинают жульничать. Ведь, по их мнению, мужчина не должен скупиться на оплату того времени, которое женщина потратила на него.
Если женщины-Близнецы состоят в браке, то им приходится часто врать и изворачиваться перед мужьями относительно непредвиденных тратах, и сумма потраченных средств непременно будет намного преувеличена. Чтобы выпросить у своего партнера нужную сумму,
Близнецы будут притворяться слабыми и беспомощными, на самом же деле они просто хорошо играют роль нуждающейся в поддержке жертвы, когда им это выгодно.
А как только в их руки попадет нужная сумма, они исчезнут с вашего горизонта.
Водолей
Водолеи найдут выход из любой ситуации. И настолько очаруют своего собеседника, что тот даже и не вспомнит, когда отдал им нужную сумму. Представители этого знака Зодиака привыкли не только играть на чувствах людей, но и мастерски ими манипулировать. И в своих действиях они ничего плохого не видят, потому как если человек позволил собой манипулировать - значит, это его проблема.
Мужчины-Водолеи всегда уверены в своей обаятельности, поэтому не забывают распространять ее на женский пол. Если Водолей понравился женщине, то почему ей не помочь ему деньгами?
Влюбленные женщины ради такого партнера готовы на безумные поступки. Они одалживают деньги у знакомых или берут кредит, лишь бы мужчина не бросил их и был рядом.
Но как только нужная сумма оказывается у Водолея в руках, он быстро забывает о своей спасительнице. А женщина не только остается ни с чем, но и рассчитывается с долгами.
В бизнесе Водолеи ведут себя еще хитрее, чем окончательно сбивают с толку своих конкурентов, которые не в силах понять, какую игру они затеяли. То они с азартом рассказывают о прибыльном проекте и вносят предложение об инвестировании, то через несколько минут оповещают, что им срочно нужно уехать с полученной суммой. И просчитать наперед, что задумали Водолеи, невозможно.
Представители этого знака привыкли ловко выкручиваться из ситуации и не брать на себя ответственность за содеянное -
в их окружении всегда найдется тот, кто взвалит на себя этот груз ответственности, а Водолеи будут как ни в чем не бывало процветать дальше.
Чтобы не попасть на удочку этих мошенников, с ними всегда нужно держать ухо востро.
Козерог
Ничто не станет для них преградой, если они решили провернуть какую-нибудь аферу. Козероги при необходимости предоставят множество фактов и начнут манипулировать оппонентом, лишь бы достичь поставленной цели.
В чем им нет равных, так это в продаже недвижимости. Их настолько привлекают большие деньги, что им ничего не стоит продать все до последнего предмета.
При этом в их взгляде не мелькнет и тени намека на то, что они начали жульничать. Козероги обязательно будут заверять в выгодности сделки, а как только получат нужную сумму... правильно, их уже и след простыл.
Неоднократно Козероги были уличены в домашнем мошенничестве. Это говорит о том, что они заранее планировали сочетаться браком, чтобы при разводе получить выгодную долю.
Козерог постарается жениться на богатой даме, чтобы стать полноправным владельцем ее сбережений. Хотя для него важна не только финансовая стабильность
- не откажется он и от перспектив выгодной карьеры.
Но как только женщина заподозрит его в мошенничестве, он быстро скроется за горизонтом. Так что никакой силой его не получится удержать возле себя.
Телец
Как об умелых мошенниках о Тельцах говорить не стоит - они могут длительное время ходить вокруг своей жертвы кругам, намекая на нужную сумму. Своей душераздирающей историей они заставят поверить в то, что нуждаются в помощи или поддержке. Но как только получат деньги под честное слово, тут же испарятся, как будто их и не было.
Тельцами движет азарт, поэтому они легко наживают долги.
А вот когда речь заходит об их уплате, начинают вести себя как маленькие дети. Но не следует идти у них на поводу - пусть сами решают свои взрослые проблемы.
А если на добровольных началах вы стали опекать Тельцов, приготовьтесь к тому, что они начнут играть на вашей доброте. Мужчины всячески попытаются переложить всю ответственность на плечи своей жертвы и будут ждать, что добродушный человек начнет им помогать.
Женщины не опускаются до мошенничества, ведь они смотрят на жизнь гораздо проще, нежели сильный пол. Представительницы этого знака стараются держаться нейтральной стороны, не вступать ни с кем в конфликт, не брать денег в долг и не просить окружающих о помощи. Хотя они не являются ангелами во плоти.
Женщины-Тельцы могут давать обещания, но никогда их не выполняют - они начинают изворачиваться и юлить, лишь бы не упасть в грязь лицомв глазах окружающих.