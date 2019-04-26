Под какими знаками Зодиака рождаются мошенники и мошенницы?

Чтобы не попасть на удочку тех, кто ищет легкой наживы, стоит иметь хоть малейшее представление об уловках звездных представителей. Астрологи выделяют четыре знака Зодиака, представители которых нечисты на руку.

Близнецы

Они не представляют своей жизни без внушительной суммы денег, поэтому любят их больше всего на свете. И чем скорее они заполучат сумму от жертвы, тем легче у них станет на душе. Чтобы "денежный объект" расчувствовался, Близнецы начинают придумывать различные слезоточивые истории и тем самым подталкивают своих спасителей к тому, чтобы решить свою финансовую проблему. В чем они мошенничают?

Их бесконечные жалобы на отсутствие денег вынуждают партнерш идти у Близнецов на поводу. При этом они начинают, вроде бы, просить денег в долг и всегда останавливаются только на кругленькой сумме.

Но ни завтра, ни в ближайшем будущем Близнецы не собираются возвращать долги. Поэтому постараются как можно быстрее прекратить отношения с партнером.

Женщины этого знака также являются еще теми мошенницами. Они подключают все свое обаяние и сексуальность, чтобы выклянчить у партнера нужную сумму денег. Хотя сами не считают, что начинают жульничать. Ведь, по их мнению, мужчина не должен скупиться на оплату того времени, которое женщина потратила на него.

Если женщины-Близнецы состоят в браке, то им приходится часто врать и изворачиваться перед мужьями относительно непредвиденных тратах, и сумма потраченных средств непременно будет намного преувеличена. Чтобы выпросить у своего партнера нужную сумму,

Близнецы будут притворяться слабыми и беспомощными, на самом же деле они просто хорошо играют роль нуждающейся в поддержке жертвы, когда им это выгодно.

А как только в их руки попадет нужная сумма, они исчезнут с вашего горизонта.

Водолей

Водолеи найдут выход из любой ситуации. И настолько очаруют своего собеседника, что тот даже и не вспомнит, когда отдал им нужную сумму. Представители этого знака Зодиака привыкли не только играть на чувствах людей, но и мастерски ими манипулировать. И в своих действиях они ничего плохого не видят, потому как если человек позволил собой манипулировать - значит, это его проблема.

Мужчины-Водолеи всегда уверены в своей обаятельности, поэтому не забывают распространять ее на женский пол. Если Водолей понравился женщине, то почему ей не помочь ему деньгами?

Влюбленные женщины ради такого партнера готовы на безумные поступки. Они одалживают деньги у знакомых или берут кредит, лишь бы мужчина не бросил их и был рядом.

Но как только нужная сумма оказывается у Водолея в руках, он быстро забывает о своей спасительнице. А женщина не только остается ни с чем, но и рассчитывается с долгами.