В Риге снова образовались значительные пробки

Вечером на улицах вокруг закрытого Деглавского моста и в других столичных районах вновь стоят автомобильные пробки, свидетельствует информация на сайте "Balticmaps.eu".
Заторы образовались на Земитанском мосту и ул. Иерикю по направлению в центр. Также пробки стоят на ул. Пернавас и Сенчу.
Пробка в сторону центра образовалась и на Вантовом мосту. Затруднено движение на Островном и Каменных мостах по направлению в Пардаугаву.
Как сообщалось, в четверг с 5 часов утра для движения закрыт путепровод ул. Аугуста Деглава, в результате чего существенно изменились маршруты движения общественного транспорта, а в соседних с мостом районах образовались автомобильные заторы.
Фото: Деглавский мост закрыт