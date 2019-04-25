Чт, 25.04.2019
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В Риге снова образовались значительные пробки

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Деглавский мост

ФОТО: Īriss Sviklis/LETA

Вечером на улицах вокруг закрытого Деглавского моста и в других столичных районах вновь стоят автомобильные пробки, свидетельствует информация на сайте "Balticmaps.eu".

Заторы образовались на Земитанском мосту и ул. Иерикю по направлению в центр. Также пробки стоят на ул. Пернавас и Сенчу.

Пробка в сторону центра образовалась и на Вантовом мосту. Затруднено движение на Островном и Каменных мостах по направлению в Пардаугаву.

Как сообщалось, в четверг с 5 часов утра для движения закрыт путепровод ул. Аугуста Деглава, в результате чего существенно изменились маршруты движения общественного транспорта, а в соседних с мостом районах образовались автомобильные заторы.

Фото: Деглавский мост закрыт

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