Чт, 25.04.2019
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Полиция на складе в Риге нашла почти 6 млн нелегальных сигарет

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Контрабандные сигареты. Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Čīka/LETA

Государственная полиция на одном из складов в Риге обнаружила почти 6 млн нелегальных сигарет.

Как сообщили в полиции, во время санкционированного обыска на промышленной территории в одном из микрорайонов Риги на складе и в стоящих там же трех грузовых автомобилях и грузовом фургоне с прицепом полицейские обнаружили 5,98 млн сигарет без латвийских акцизных марок.

По данным полиции, сигареты планировалось вывезти за границу.

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