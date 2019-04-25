Полиция на складе в Риге нашла почти 6 млн нелегальных сигарет

Государственная полиция на одном из складов в Риге обнаружила почти 6 млн нелегальных сигарет.
Как сообщили в полиции, во время санкционированного обыска на промышленной территории в одном из микрорайонов Риги на складе и в стоящих там же трех грузовых автомобилях и грузовом фургоне с прицепом полицейские обнаружили 5,98 млн сигарет без латвийских акцизных марок.
По данным полиции, сигареты планировалось вывезти за границу.
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