Даугавиньш в овертайме принёс Латвии победу над сборной России

Уже в начале матча латвийская сборная создала несколько опасных атак, но гостей спасал вратарь Александр Георгиев. В первом периоде россияне несколько раз играли в меньшинстве, но Латвия этим не воспользовалась.

Во втором периоде инициатива перешла к россиянам, которые сумели реализовать одну из своих атак - после броска Ильи Ковальчука первым на добивании оказался Артём Зуб, который и открыл счёт в матче. До перерыва у россиян было ещё несколько неплохих моментов, но нашу сборную выручал Кристер Гудлевскис.

Латвийская сборная пыталась отыграться в третьем периоде, создавала моменты и владела преимуществом. Хозяевам удалось сравнять на 53-й минуте - Гинтс Мейя и Роналдс Кениньш убежали на ворота соперника и последний забросил шайбу.

Чуть позже Роберт Букартс вывел Латвию вперёд, но судья после видеоповтора решил не засчитывать взятие ворот, так как раглядел помеху вратарю. Букартс был настолько взбешён решением арбитра, что вступил с ним в перепалку, за что и был удалён до конца игры.

Основное время закончилось вничью - 1:1. Матч продолжился в овертайме, где победу сборной Латвии принёс точный бросок Каспара Даугавиньша.

Напомним, что в первом матче, который состоялся 24 апреля, латвийские хоккеисты не смогли удержать преимущество в двей шайбы и проиграли со счётом - 2:4.

Галерея: Латвия - Россия

Перед этим сборная Латвии провела два выездных товарищеских матча против Франции, а впереди у наших хоккеистов две выездные проверочные игры в Швейцарии (3 и 4 мая).