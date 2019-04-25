Михаил Горбачев попал в больницу

Он сообщил, что Михаил Горбачев хотел приехать на премьеру документального фильма, закрывающего 41-й Московский международный кинофестиваль, однако врачи запретили ему покидать больницу. "Не очень хорошо себя чувствует", — уточнил Сингер, не раскрыв причин госпитализации.

15 марта 1990 года Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза. В 2017 году он прокомментировал суждение о том, что он пользуется большей популярностью в странах Запада, а не России. "Я не буду выезжать на Запад, я буду жить в России", — сказал он.