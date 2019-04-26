Сегодня у православных Страстная пятница: традиции и главные запреты Великого дня

В православном календаре Великая пятница отмечена как день скорби и траура. 26 апреля 2019 года церковь вспоминает о страданиях и мученической смерти Сына Божьего. В связи с этим в Страстную пятницу верующим необходимо придерживаться строгих правил и ограничений, ведь нарушение любого из них может привести к необратимым последствиям. Эксперты dailyhoro.ru предлагают вам узнать о важных традициях и запретах Великой пятницы.

Что можно делать 26 апреля 2019 года

В Страстную неделю верующие активно готовятся к празднованию Светлой Пасхи и, как правило, завершают основную подготовку к нему уже в Чистый четверг. В пятницу необходимо отправиться на богослужение и посвятить больше времени молитвам.

Несмотря на то, что домашние дела нужно завершить в четверг, в Великую пятницу разрешается готовить пасху и куличи.

Считается, что выпечка, приготовленная в этот день, наделяется необычными свойствами и будет храниться очень долго.

Помимо куличей 26 апреля можно приготовить и другую выпечку. В давние времена хозяйки готовили в Страстную пятницу постный хлеб и пироги с капустой, а затем угощали ими бедных.

В Великую пятницу можно очистить дом от зла и нечисти.

Для этого необходимо проснуться до восхода солнца, зажечь свечу и пройтись с ней по всем комнатам. Если пламя начнет колебаться, значит - в доме присутствует негатив.

В этом случае нужно оставить свечу в центральной части дома и дождаться, пока она догорит. Таким образом вы очистите жилище от зла и защитите домочадцев.

Чтобы весь год недуги обходили стороной вас и ваших близких, необходимо взять в храме святой воды и перед сном сделать несколько глотков.

Если в доме есть больной человек, попросите его умыться освященной водой, чтобы болезнь быстрее покинула его.

В Великую пятницу можно сделать оберег от врагов.

Для этого надо выбрать любимое украшение и просто несколько раз окунуть его в освященную воду. Чтобы усилить свойства украшения, желательно на сутки положить его под подушку и надеть на следующий день.

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Что нельзя делать в Страстную пятницу

Страстная неделя - самый сложный период Великого поста. В пятницу священнослужители советуют и вовсе отказаться от пищи. Однако если настолько строгий пост выдержать сложно, то

можно употреблять сырые овощи и фрукты, а также хлеб. Тем, кому по состоянию здоровья противопоказаны такие ограничения, необходимо придерживаться своего привычного рациона.

Во время Страстной пятницы монахи и священники предпочитают отказываться и от питья. Однако для мирян эта мера не является обязательной, но пить другие напитки, кроме воды, запрещено.

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Заниматься уборкой 26 апреля - грех. Все домашние дела нужно завершить заранее, а в Великую пятницу проводить время в храме или за молитвой.

Тот, кто нарушит этот запрет, может привлечь неприятности.

В Страстную пятницу верующие могут попросить святых о прощении грехов. Но если человек совершит грех в этот день, то искупить его будет сложно.

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26 апреля категорически запрещено ссориться с окружающими, сквернословить. Если в Великую пятницу поругаться с близкими, то в семье произойдет разлад.