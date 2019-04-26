"STARP CITU" - (на)падение моста

Главная тема последних дней - Деглавский мост. Мост, который одновременно является и безопасным, и опасным. 9 апреля Департамент сообщения Рижской думы объявил о непредвиденных дефектах на Деглавском мосту и остановил строительные работы. 10 апреля самоуправление запретило транспортным средствам, которые тяжелее 30 тонн, пересекать мост. 16 апреля Госбюро по контролю за строительством сделало вывод, что по нему вообще не стоит ездить до того, как будет готово окончательное заключение. Рижское самоуправление не слушает. 22 апреля в дело вмешались министры.