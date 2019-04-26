"STARP CITU" - (на)падение моста

В новой передаче "Starp citu", конечно, о мостах! А также о том, сколько пассажиров автобуса помещается на одном квадратном метре. Rīgas satiksme утверждает - восемь пассажиров на квадратный метр физически невозможно. Мы проверили! Расскажем и об отражении выборов президента Украины в российских СМИ.
Главная тема последних дней - Деглавский мост. Мост, который одновременно является и безопасным, и опасным. 9 апреля Департамент сообщения Рижской думы объявил о непредвиденных дефектах на Деглавском мосту и остановил строительные работы. 10 апреля самоуправление запретило транспортным средствам, которые тяжелее 30 тонн, пересекать мост. 16 апреля Госбюро по контролю за строительством сделало вывод, что по нему вообще не стоит ездить до того, как будет готово окончательное заключение. Рижское самоуправление не слушает. 22 апреля в дело вмешались министры.
Кстати, о 30 тоннах: Solaris столько весит, только когда в нем находятся 8 человек на один квадратный метр. Ну вы попробуйте запихнуть 8 человек на один квадратный метр!
Впрочем, смотрите выпуск передачи сами!
Этот выпуск передачи - последний в сезоне, поэтому в конце - самые яркие моменты прошлых передач.