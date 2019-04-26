Репортаж из закрытой зоны Чернобыля. Из архива TVNET

Вскоре после эвакуации обратно в зону жить вернулись три тысячи человек, главным образом, пенсионеры старшего возраста. Сейчас в Чернобыле постоянно живет около 100 человек. Чтобы встретить кого-то из них, приходится немного постараться. Одна знакомая нашему гиду старушка, как оказалась, недавно скончалась. Гуляли по заброшенному району частных домов Чернобыля, среди опустевших и рухнувших построек находим одно аккуратное здание. Вокруг него - контрастирующий с окружающими апокалиптическими видами, недавно покрашенный забор. Но дома никого нет. Вскоре нашли Анатолия, который позвал к себе домой и извинился, что не нашел времени для ремонта. Он утверждает, что никогда не покидал своего дома. Даже во время эвакуации. Анатолий получает от государства пенсию и на жизнь особо не жалуется. Разве что на то, что его редких соседей - постоянных жителей Чернобыля - становится все меньше.

Радар «Дуга» — секретный военный объект СССР 150 метров в высоту и полкилометра в длину, который с момента строительства в 1976 году по всему миру вызывал помехи сигналов радио, телевидения и авиации. Цели этого радара по-прежнему неизвестны и полны мифов. Официальная версия — своевременно предупреждать о запуске баллистических ракет из Америки. В народе его прозвали «Русский дятел» из-за характерного звука в эфире, похожего на стук. Еще с детства помню, как крутил кнопку настройки радиоприемника по диапазонам и слушал различные странные и устрашающие звуки, которые между мировыми радиостанциями издает радио. «Русский дятел», записи шумов которого можно найти на Youtube, был одним из них.

Существует много теорий заговора, например, что эта антенна была на самом деле научным устройством для влияния на умы людей или управления погодой. Есть и такая, что взрыв на Чернобыле на самом деле был операцией американцев, чтобы повредить этот радар. Так это было или нет, но в советское время местонахождение этого объекта скрывали — на карте он был обозначен как пионерский лагерь.

При выезде на контрольном пункте необходимо посетить помещение, в котором, встав у архаичного вида аппарата по измерению радиации, можно проверить, не запачкался ли радиационной пылью. Загорается лампочка «чисто», выхожу наружу. Непонятно, что надо было бы делать, если бы зажглась лампочка «грязно» - в комнате нет персонала, чтобы это зафиксировать или еще как-то отреагировать.

Находящееся неподалеку село Ораное находится вне закрытой зоны, поэтому никогда не эвакуировалось, несмотря на то, что до реактора всего 45 километров. В тот раз жители села были удивлены внезапным проездом тяжелой техники, автобусов и людей в Чернобыль и из него. Рядом с селом военные построили палаточные лагеря. Тогда из зоны эвакуировали 135 тысяч жителей, большая часть из которых двигалась через Ораное. До 2000 года на построенной у села базе жили российские ученые, которые исследовали последствия катастрофы. Сейчас жизнь в поселку вернулась на привычные рельсы, но жители привыкли, что периодически здесь появляются иностранные туристы по пути в зону или из нее.

«Погостите у меня, блинчиков испеку», - приглашает в гости встреченная женщина. Эта Раиса, тогда она работала в Чернобыле учителем. Еще недавно она была вовлечена в программу по обмену детей с Польшей, куда отправляли детей Чернобыля. Сотрудничество с поляками было прекращено в 2010 году, когда в авиакатастрофе под Смоленском разбился правительственный самолет Польши и погиб организатор программы по обмену.

Автобус в Киев опаздывает. На остановке встречаю первого подростка за два дня. Женщина автобусом шлет подруге в Киев пачку с маринадами в банках. Она, как и другие встреченные, с удовольствием делятся воспоминаниями о пережитом тогда. Она помнит показания измерений радиации, которые тогда в селе Ораное были ниже чем в Киеве, куда через несколько дней после взрыва начал дуть сильный ветер. Тогда солдатам в Киеве приказали сорвать листья со всех деревьев и кустов и сжечь.