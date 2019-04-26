Видео ⟩ Репортаж из закрытой зоны Чернобыля. Из архива TVNET

Взрыв в четвертом реакторе Чернобыльской АЭС произошел ночью 26 апреля 1986 года, и с утра больницы уже начали наполнять первые пострадавшие - оглушенные люди со рвотой, но эвакуация в Припяти началась только 27 апреля. Директор станции отказался признать факт катастрофы несмотря на то, что над городом двигались выброшенные реактором радиоактивные облака, которые достигли даже Швеции, в которой еще сейчас доставляют головную боль дикие радиоактивные кабаны. А живущие в Припяти находились всего в трех километрах от реактора... Потребовалось три дня, чтобы советская власть признала, что произошла катастрофа. Сейчас понятно, что город будет необитаем минимум ближайшие 20 тысяч лет.

Я удивился, узнав, что в закрытой зоне ежедневно работают около семи тысяч сотрудников. Через два года после взрыва в 50 километрах был построен новый город - Славутич, в который переселили большую часть жителей Припяти. Из него каждое утро на поезде в зону на работу едут работники, вечером они возвращаются обратно. Часть сотрудников ночует в служебной гостинице Чернобыля. Продолжается ликвидация последствий аварии, постепенное уничтожение четвертого реактора. Чернобыль находится в 15 км от реактора, здесь течет нормальная жизнь - можно найти служебные гостиницы, административные помещения, магазинчики, полицейские участки. А вот детей здесь увидеть невозможно - лицам моложе 18 лет вход в закрытую зону запрещен.