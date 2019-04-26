Жители все хуже оценивают общее развитие ситуации в стране

В течение месяца на 4 процентных пункта вырос удельный вес тех жителей, которые считают, что ситуация в Латвии в целом развивается в неправильном направлении - до 56%. В то же время на 4 процентных пункта сократился удельный вес жителей, которые считают, что ситуация в целом развивается в правильном направлении - до 28%.

Индекс оценки развития общей ситуации в марте снизился на 8 пунктов - до отметки -28, что является одним из самых низких показателей за последний год. Ниже индекс был только в июне прошлого года, когда он составил -31.

В течение месяца на 5 процентных пунктов увеличился удельный вес респондентов, которые текущую ситуацию в экономике Латвии оценивают критически (в феврале - 47%, в марте - 52%), в то время как соответствующий индекс снизился на 4 пункта - до 29 пунктов.

Самый низкий индекс с 2017 года получили изменения, которые в настоящее время происходят в экономике Латвии - в марте он снизился до -22 пунктов.

Чаще, чем месяц назад, респонденты выражали недовольство материальным положением своей семьи - в феврале недовольны материальным положением были 26% респондентов, в марте - 28%. Соответствующий индекс снизился с -6 до -7.

И в феврале, и в марте респонденты примерно одинаково оценивали работу нового правительства: индекс в оба месяца составил -37, что лучше, чем в январе, когда этот индекс снизился до -42 процентных пунктов.