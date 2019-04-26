Первый серийный убийца Кипра: мужчина признала в убийствах семи женщин

В этом месяце на заброшенных шахтах были найдены длва трупа, а в четверг там же были найдены останки третьей женщины, сообщает ВВС.

Главный подозреваемый - 35-летний киприот греческого происхождения - признался в еще нескольких убийствах.

Полиция начала поиск остальных тел, основываясь на информации подозреваемого.

Все трое жертв, тела которых были найдены, - филиппинского происхождения.

Policijas izmeklēšana ФОТО: Reuters/ScanPix

Среди жертв серийного убийцы есть и женщина индийского или непальского происхождения, а также румынка и ее восьмилетняя дочь.

Шестилетняя дочь одной жертвы пропала. Есть подозрения, что и она попала в руки убийцы.

Подозреваемый сам привел следователей к трупу третьей женщины, от которого он избавился в шахте неподалеку от столицы Кипра Никозии. Местные СМИ сообщают, что убийцы познакомился со своей жертвой в 2017 году на портале знакомств.

Имя мужчины не называется.