KNAB обратилось в полицию в связи с подозрениями о фиктивных консультантах в Rīgas satiksme

Изучив заключение аудиторской компании Ernst&Young по итогам проверки на предприятии, бюро констатировало, что содержащаяся в нем информация свидетельствует о возможном мошенничестве должностных лиц RS, так как заключенные с различными консультантами договоры, возможно, являются фиктивными.

15 апреля бюро направило эту информацию Госполиции для проверки. KNAB продолжает проверку других содержащихся в заключении аудиторов фактов.

Передача Nekā personīga на телеканале TV3 ранее сообщила, что в 2018 году РС заключило договор с 46 лицам, связанными с партиями "Согласие" и "Честь служить Риге" (ЧСР).

Консультации по различным вопросам, например, об улучшении здоровья работников RS, предприятию предоставляли не только четыре нынешних депутата Рижской думы - Сандрис Бергманис, Виктор Пашков, Игорь Кузьмук и Ефимий Клементьев, но и бывший парламентарий Александр Саковский и экс-депутат Рижской думы Николай Захаров, который за консультации по альтернативным видам топлива получил в месяц 3 тыс. евро.

Ежемесячное вознаграждение от RS за создание контента для социальных сетей получали помощница мэра Ольга Портнова и пресс-секретарь Лайла Ивана. Договор о консультациях был заключен также с консультантом фракции "Согласия" в Сейме Гунтой Шагбазян. Последние четыре года консультантом в RS был оформлен и председатель Рижский городской избирательной комиссии Юрис Кокинс.