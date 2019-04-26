Ким Чен Ын во Владивостоке вынудил почетный караул ждать его два часа под дождем

Посещая город на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным, у Ына в 10 часов утра по местному времени было запланировано возложение венка на мемориале Второй мировой войны, посвященному тихоокеанскому флоту России.

Солдатам и военному оркестру пришлось под дождем ждать прибытия Ким Чен Ына, когда им сообщили, что мероприятие отменяется.

Однако через два часа почетный караул вернулся, была развернута красная дорожка и через несколько минут прибыл северокорейский лидер в своем лимузине.

Сыграл оркестр, почетный караул возложил большой венок у вечного огня.

После короткой задержки и короткого разговора с одним из российских военных чиновников Ким Чен Ын сел обратно в лимузин и уехал.