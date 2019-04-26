Ким Чен Ын во Владивостоке вынудил почетный караул ждать его два часа под дождем

Северокорейский лидер Ким Чен Ын в пятницу во Владивостоке вынудил почетный караул и должностных лиц два часа ждать его прибытия на церемонию возложения венка, сообщает AFP.
Посещая город на следующий день после встречи с президентом России Владимиром Путиным, у Ына в 10 часов утра по местному времени было запланировано возложение венка на мемориале Второй мировой войны, посвященному тихоокеанскому флоту России.
Солдатам и военному оркестру пришлось под дождем ждать прибытия Ким Чен Ына, когда им сообщили, что мероприятие отменяется.
Однако через два часа почетный караул вернулся, была развернута красная дорожка и через несколько минут прибыл северокорейский лидер в своем лимузине.
Сыграл оркестр, почетный караул возложил большой венок у вечного огня.
После короткой задержки и короткого разговора с одним из российских военных чиновников Ким Чен Ын сел обратно в лимузин и уехал.
Ын, для которого это был первый официальный визит в Россию, прибыл во Владивосток в среду днем на поездке, его ожидали красная дорожка и почетный караул.