В Лондоне инкассатор пропал с миллионом фунтов стерлингов

В Великобритании водитель инкассаторского микроавтобуса охранного предприятия G4S присвоил почти миллион фунтов стерлингов, а транспортное средство бросил на одной из улиц Лондона, сообщает The Telegraph.
Сотрудник G4S утром во вторника унес из микроавтобуса около 40 коробок с деньгами.
В свою очередь машину он бросил на улице на юге Лондона.
Микроавтобус был оставлен в жилом месте, поэтому местному жителю это показалось подозрительным и он сообщил в полицию.
Полиция начала следствие и уже на следующий день задержала виновного - 36 летнего мужчину.
Большую часть украденных денег удалось вернуть.
Мужчина свою вину признал.
Как указали представители G4S, случаи, когда водители инкассаторского транспорта присваивают деньги, происходят очень редко.