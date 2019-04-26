В Лондоне инкассатор пропал с миллионом фунтов стерлингов

Сотрудник G4S утром во вторника унес из микроавтобуса около 40 коробок с деньгами.

В свою очередь машину он бросил на улице на юге Лондона.

Микроавтобус был оставлен в жилом месте, поэтому местному жителю это показалось подозрительным и он сообщил в полицию.

Полиция начала следствие и уже на следующий день задержала виновного - 36 летнего мужчину.

Большую часть украденных денег удалось вернуть.

Мужчина свою вину признал.