Пт, 26.04.2019
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В Лондоне инкассатор пропал с миллионом фунтов стерлингов

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ФОТО: REUTRES/Scanpix

В Великобритании водитель инкассаторского микроавтобуса охранного предприятия G4S присвоил почти миллион фунтов стерлингов, а транспортное средство бросил на одной из улиц Лондона, сообщает The Telegraph.

Сотрудник G4S утром во вторника унес из микроавтобуса около 40 коробок с деньгами.

В свою очередь машину он бросил на улице на юге Лондона.

Микроавтобус был оставлен в жилом месте, поэтому местному жителю это показалось подозрительным и он сообщил в полицию.

Полиция начала следствие и уже на следующий день задержала виновного - 36 летнего мужчину.

Большую часть украденных денег удалось вернуть.

Мужчина свою вину признал.

Как указали представители G4S, случаи, когда водители инкассаторского транспорта присваивают деньги, происходят очень редко.

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