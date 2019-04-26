В Талси в пожаре прошлогодней травы пострадал человек

Во время пожара прошлогодней травы в Талси в четверг пострадал человек, сообщает агентство LETA.
Днем в городе горел старник на площади в 25 кв. метров. Пожар удалось ликвидировать в короткое время, однако в огне пострадал один человек, которого передали медикам.
В свою очередь в Баложи пожар произошел в пятиэтажном жилом доме. На первом этаже дома на кухне одной из квартир на столе загорелись газеты. В этом пожаре также пострадал человек.
В свою очередь в 23 часа пожарные получили вызов в волость Стабулниеку Риебиньского края, где горел нежилой одноэтажный жилой дом и две хозяйственные постройки общей площадь в 220 кв. метров. Пожар повышенной опасности был ликвидирован в четыре часа утра.
Галерея: Пожар прошлогодней травы в Улброке
Галерея: Пожар прошлогодней травы на лугах Спилве