Пт, 26.04.2019
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В Талси в пожаре прошлогодней травы пострадал человек

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Иллюстративное фото

ФОТО: Gatis Dieziņš/LETA

Во время пожара прошлогодней травы в Талси в четверг пострадал человек, сообщает агентство LETA.

Днем в городе горел старник на площади в 25 кв. метров. Пожар удалось ликвидировать в короткое время, однако в огне пострадал один человек, которого передали медикам.

В свою очередь в Баложи пожар произошел в пятиэтажном жилом доме. На первом этаже дома на кухне одной из квартир на столе загорелись газеты. В этом пожаре также пострадал человек.

В свою очередь в 23 часа пожарные получили вызов в волость Стабулниеку Риебиньского края, где горел нежилой одноэтажный жилой дом и две хозяйственные постройки общей площадь в 220 кв. метров. Пожар повышенной опасности был ликвидирован в четыре часа утра.

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