Пт, 26.04.2019
Что же до Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять. Иван Пауков, комментатор TVNET

Диана Кубасова опубликовала первое фото со своей тайной свадьбы
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Латвийская модель и королева красоты Диана Кубасова 25 апреля отметила вторую годовщину свадьбы. В честь этого события девушка опубликовала в соцсетях совместный романтичный снимок с мужем. 

Кубасова всегда уклоняется от разговоров о своих отношениях, и, к слову, это первая общедоступная фотография с ее тайной свадьбы.

Напомним, что 27 августа 2018-го Диана заключила в Риге брачное соглашение, касающееся имущественных вопросов. Как сообщало издание Privātā Dzīve, она на тот момент уже более года являлась супругой Мартиньша Тенбергса, бывшего охранника экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и "серого кардинала" Партии реформ.  

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