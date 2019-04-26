Диана Кубасова опубликовала первое фото со своей тайной свадьбы

Кубасова всегда уклоняется от разговоров о своих отношениях, и, к слову, это первая общедоступная фотография с ее тайной свадьбы.

Напомним, что 27 августа 2018-го Диана заключила в Риге брачное соглашение, касающееся имущественных вопросов. Как сообщало издание Privātā Dzīve, она на тот момент уже более года являлась супругой Мартиньша Тенбергса, бывшего охранника экс-президента Латвии Вайры Вике-Фрейберги и "серого кардинала" Партии реформ.