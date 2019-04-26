В Паргауйском крае водитель "летел" со скоростью 188 км/час

В четверг, 25 апреля, в 15:35 экипаж патрульной полиции управления Видземсого региона в волости Райскума Паргауйского края остановил нарушителя скоростного режима, который ехал со скоростью 188 километров в час, сообщает агентство LETA.
В Волости Райскума на 47-м километре автодороги Инчукалнс-Валмиера-граница Эстонии по направлению в сторону Валмиеры машина "летела" 188 км/час, тогда как разрешенная скорость движения составляла всего 90 км/час.
Кроме того, у транспортного средства не было техосмотра.
Водителю за эту поездку теперь грозит денежный штраф в размере 360-480 евро и лишение прав на полгода. В свою очередь за езду без техосмотра грозит штраф в размере 55-120 евро.