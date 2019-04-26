В Паргауйском крае водитель "летел" со скоростью 188 км/час

В Волости Райскума на 47-м километре автодороги Инчукалнс-Валмиера-граница Эстонии по направлению в сторону Валмиеры машина "летела" 188 км/час, тогда как разрешенная скорость движения составляла всего 90 км/час.

Кроме того, у транспортного средства не было техосмотра.