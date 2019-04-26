Пт, 26.04.2019
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Пассажир на высоте в десять километров попытался открыть двери самолета

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Самолет EasyJet

ФОТО: Reuters/ScanPix

Тревожные минуты на этой неделе пережили пассажиры и члены экипажа британского лоукостера easyJet - один из пассажиров во время полета попытался открыть двери самолета, сообщает The Independent.

Инцидент произошел в самолете по пути из Лондона в итальянский город Пиза на высоте примерно в десять километров.

Мужчина в возрасте примерно 30 лет после посещения туалета попытался открыть двери самолета, однако его остановили другие пассажиры и стюардессы.

Причина его действия неизвестна.

Как рассказал один из свидетелей происшествия, инцидент вызвал небольшую панику в самолете.

В свою очередь в Италии самолет встретила полиция.

Как указывают представители авиакомпании, пассажиру во время полет в любом случае не удалось бы открыть двери, учитывая разницу давления в салоне самолета и снаружи.

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