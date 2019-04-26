Пассажир на высоте в десять километров попытался открыть двери самолета

Инцидент произошел в самолете по пути из Лондона в итальянский город Пиза на высоте примерно в десять километров.

Мужчина в возрасте примерно 30 лет после посещения туалета попытался открыть двери самолета, однако его остановили другие пассажиры и стюардессы.

Причина его действия неизвестна.

Как рассказал один из свидетелей происшествия, инцидент вызвал небольшую панику в самолете.

В свою очередь в Италии самолет встретила полиция.