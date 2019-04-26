Пт, 26.04.2019
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Пользователи Twitter сломали голову, пытаясь разглядеть на фото хоть что-нибудь

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ФОТО: Twitter reneabythe

Что это — хитрая оптическая иллюзия или реальное изображение того, как видит мир человек с заболеванием мозга? Ясно одно — от этой картинки у всех мороз по коже, пишет limon.postimees.

Чувство, что какое-то слово вертится на языке, но никак не возникает в памяти, знакомо каждому — и каждого раздражает. Пользователь "Твиттера" из Нью-Йорка с ником @melip0ne пошёл дальше и выложил изображение, которое вызывает то же ощущение.

Он попросил подписчиков назвать хотя бы одну вещь, изображённую на этой картинке. Людям мерещились мягкие игрушки, животные, еда... Но стоило мозгу ухватиться за какой-то знакомый образ, как он тут же ускользал, и вновь становилось ничего непонятно. В Сети пишут, что примерно так же видят мир люди, у которых в мозгу лопнула аневризма.

Довольно близко к расшифровке мистического изображения подошёл пользователь с ником @reneabythe. За пару дней картинка набрала в "Твиттере" 66 тысяч лайков и разлетелась по Сети.

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