Севастова проиграла третьей ракетке мира и покинула Штутгарт

Матч продлился 1 час 32 минуты. За это время Квитова сделала четыре брейка, семь эйсов и четыре раза ошиблась при подаче. Севастова трижды взяла подачу соперницы, сделала три эйса и допустила две двойные ошибки. Счёт в личных встречах между теннисистками стал равным - 2:2.