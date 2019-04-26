Пт, 26.04.2019
Что же до Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять. Иван Пауков, комментатор TVNET

Севастова проиграла третьей ракетке мира и покинула Штутгарт

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Анастасия Севастова

ФОТО: AFP/SCANPIX

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не смогла пробиться в полуфинал соревнований в Штутгарте.

Латвийская теннисистка уступила третьей ракетке мира Петре Квитовой из Чехии со счётом 6:2, 2:6, 3:6.

Матч продлился 1 час 32 минуты. За это время Квитова сделала четыре брейка, семь эйсов и четыре раза ошиблась при подаче. Севастова трижды взяла подачу соперницы, сделала три эйса и допустила две двойные ошибки. Счёт в личных встречах между теннисистками стал равным - 2:2.

За выход в 1/4 финала Севастова заработала 100 рейтинговых очков и премию в размере 23,5 тысячи долларов.

В полуфинале турнира в Штутгарте Петра Квитова сыграет с победительницей пары Анжелика Керберг (Германия) - Кики Бертенс (Голландия).

Галерея: Анастасия Севастова - Петра Квитова

Читать также

Актуально

НАВЕРХ