Севастова проиграла третьей ракетке мира и покинула Штутгарт

Первая ракетка Латвии Анастасия Севастова не смогла пробиться в полуфинал соревнований в Штутгарте.
Латвийская теннисистка уступила третьей ракетке мира Петре Квитовой из Чехии со счётом 6:2, 2:6, 3:6.
Матч продлился 1 час 32 минуты. За это время Квитова сделала четыре брейка, семь эйсов и четыре раза ошиблась при подаче. Севастова трижды взяла подачу соперницы, сделала три эйса и допустила две двойные ошибки. Счёт в личных встречах между теннисистками стал равным - 2:2.
За выход в 1/4 финала Севастова заработала 100 рейтинговых очков и премию в размере 23,5 тысячи долларов.
В полуфинале турнира в Штутгарте Петра Квитова сыграет с победительницей пары Анжелика Керберг (Германия) - Кики Бертенс (Голландия).
Галерея: Анастасия Севастова - Петра Квитова