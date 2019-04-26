Дело Rīgas satiksme: суд отпустил на свободу Владислава Козака

Адвокат Козака Янис Дзанушканс сообщил агентству LETA, что его подзащитный был освобожден в зале суда и другие меры пресечения в отношении него пока не применены.

Козакс был арестован 12 декабря 2018 года и был последним из задержанных по этому делу, кто еще содержался под стражей.

Уголовный процесс, который ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

В начале декабря 2018 года суд Видземского предместья Риги санкционировал арест шести из семи подозреваемых по делу о закупках Rīgas satiksme.