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Дело Rīgas satiksme: суд отпустил на свободу Владислава Козака

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Должностное лицо Škoda transportation Владислав Козак.

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В пятницу, 26 апреля, суд Видземского предместья Риги решил освободить из-под стражи подозреваемого по уголовному процессу о закупках муниципального транспортного предприятия Rīgas satiksme Владислава Козака - должностное лицо чешского предприятия Škoda transportation.

Адвокат Козака Янис Дзанушканс сообщил агентству LETA, что его подзащитный был освобожден в зале суда и другие меры пресечения в отношении него пока не применены.

Козакс был арестован 12 декабря 2018 года и был последним из задержанных по этому делу, кто еще содержался под стражей.

Уголовный процесс, который ведет Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, касается закупки низкопольных трамваев в 2016 году, сумма которой составляла 62,6 млн евро, закупки троллейбусов в 2013 году на сумму 131,646 млн евро и закупки автобусов в 2013 году на 75,8 млн евро.

В начале декабря 2018 года суд Видземского предместья Риги санкционировал арест шести из семи подозреваемых по делу о закупках Rīgas satiksme.

Это предприниматель Александр Крячек, руководитель департамента инфраструктуры и развития Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн, бывший председатель правления Rīgas satiksme Леон Бемхенс, предприниматель Марис Мартинсонс, должностное лицо чешского предприятия Škoda transportation Владислав Козак и предприниматель Эдгар Тетеровскис.

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