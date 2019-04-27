Мария Зотова - безжалостна в каратэ и обворожительна в Instagram

Девушка начала заниматься каратэ в 10 лет. Этим видом спорта увлекается вся её семья, поэтому у неё не было выбора. Тренером Марии является её отец.

"Нелегко быть его ученицей, так как от меня он ждёт гораздо большего, чем от других спортсменов", - говорит Мария.

Именно благодаря строгому и требовательному отцу девушка из студенческого спорта перебралась в сборную России. На сегодняшний день Мария является обладательницей чёрного пояса, мастером спорта, многократной победительницей и призёром чемпионатов России, а недавно она выиграла серебряную медаль на третьем этапе элитной серии турниров Премьер-Лиги Karate1 2019.

По словам Марии, каратэ является её единственным занятием. Ни на что другое у девушки просто не остаётся времени, так как она учится на экономическом факультете в МИЭТе (Московский институт электронной техники).

"Я не могу представить жизнь без каратэ. Если будет позволять здоровье и будут возможности, продолжу заниматься этим видом спорта", - сказала как-то Мария.