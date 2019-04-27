Мария Зотова - безжалостна в каратэ и обворожительна в Instagram

19-летняя Мария Зотова является членом сборной России по каратэ. Вглянув на эту хрупкую девушку, так и не скажешь, что она занимается единоборствами.
Девушка начала заниматься каратэ в 10 лет. Этим видом спорта увлекается вся её семья, поэтому у неё не было выбора. Тренером Марии является её отец.
"Нелегко быть его ученицей, так как от меня он ждёт гораздо большего, чем от других спортсменов", - говорит Мария.
Именно благодаря строгому и требовательному отцу девушка из студенческого спорта перебралась в сборную России. На сегодняшний день Мария является обладательницей чёрного пояса, мастером спорта, многократной победительницей и призёром чемпионатов России, а недавно она выиграла серебряную медаль на третьем этапе элитной серии турниров Премьер-Лиги Karate1 2019.
По словам Марии, каратэ является её единственным занятием. Ни на что другое у девушки просто не остаётся времени, так как она учится на экономическом факультете в МИЭТе (Московский институт электронной техники).
"Я не могу представить жизнь без каратэ. Если будет позволять здоровье и будут возможности, продолжу заниматься этим видом спорта", - сказала как-то Мария.
Участвуя в различных соревнованиях, Мария успела посетить Хорватию, Болгарию, ОАЭ, Австрию, Германию, Турцию и другие страны. Фотографиями с отдыха, путешествия и соревнований девушка делится в своём Instagram. Давайте любоваться вместе!