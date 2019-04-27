Сб, 27.04.2019
Зеленский же, что бы о нем ни говорили, взялся вовсе не ниоткуда: он именно оттуда, из "ящика". Остающегося для большинства украинцев основным источником информации об окружающем мире. Иван Пауков, комментатор TVNET

Мария Зотова - безжалостна в каратэ и обворожительна в Instagram

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Мария Зотова

ФОТО: instagram.com/_zottova_

19-летняя Мария Зотова является членом сборной России по каратэ. Вглянув на эту хрупкую девушку, так и не скажешь, что она занимается единоборствами.

Девушка начала заниматься каратэ в 10 лет. Этим видом спорта увлекается вся её семья, поэтому у неё не было выбора. Тренером Марии является её отец.

"Нелегко быть его ученицей, так как от меня он ждёт гораздо большего, чем от других спортсменов", - говорит Мария.

Именно благодаря строгому и требовательному отцу девушка из студенческого спорта перебралась в сборную России. На сегодняшний день Мария является обладательницей чёрного пояса, мастером спорта, многократной победительницей и призёром чемпионатов России, а недавно она выиграла серебряную медаль на третьем этапе элитной серии турниров Премьер-Лиги Karate1 2019.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#martialarts #karate #wkf #kata 🇷🇺

A post shared by Maria Zotova👸🏼 (@_zottova_) on

По словам Марии, каратэ является её единственным занятием. Ни на что другое у девушки просто не остаётся времени, так как она учится на экономическом факультете в МИЭТе (Московский институт электронной техники).

"Я не могу представить жизнь без каратэ. Если будет позволять здоровье и будут возможности, продолжу заниматься этим видом спорта", - сказала как-то Мария.

Участвуя в различных соревнованиях, Мария успела посетить Хорватию, Болгарию, ОАЭ, Австрию, Германию, Турцию и другие страны. Фотографиями с отдыха, путешествия и соревнований девушка делится в своём Instagram. Давайте любоваться вместе!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обожаю чёрный 🖤

A post shared by Maria Zotova👸🏼 (@_zottova_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#Germany #Berlin 🇩🇪🍂

A post shared by Maria Zotova👸🏼 (@_zottova_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A cup of coffee ?

A post shared by Maria Zotova👸🏼 (@_zottova_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

😜😜✌🏻

A post shared by Maria Zotova👸🏼 (@_zottova_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Too warm for September 🤔🍂 #Russia #autumn #september #Moscow #weekendtime

A post shared by Maria Zotova👸🏼 (@_zottova_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

My perfect Sunday🐚🌴 #summer #vacation #Italy #coast

A post shared by Maria Zotova👸🏼 (@_zottova_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#tb to #SaintPetersburg 🍂

A post shared by Maria Zotova👸🏼 (@_zottova_) on

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

p a r a d i s e🌴

A post shared by Maria Zotova👸🏼 (@_zottova_) on

Читать также

Актуально

НАВЕРХ