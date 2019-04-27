Сегодня у православных Великая суббота: как правильно провести день перед Пасхой

К празднованию Пасхи начинают готовится за сорок дней. В этот период православные верующие соблюдают Великий пост, чтобы очистить тело и душу, достичь единения с Господом.

Однако важнейший день подготовки - Великая суббота. Именно в это время христиане должны завершить все дела и при этом соблюсти важные традиции.

Эксперты dailyhoro.ru рассказывают, как правильно готовиться к Пасхе в Страстную субботу.

Великая суббота - день покоя. Это время не предназначено для домашних дел, работы и суеты. Вместо этого рекомендуется обращаться к святым при помощи молитв и просить о здоровье, семейном благополучии и прощении грехов.

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По традиции, во время Страстной недели пекут куличи, готовят творожные пасхи и красят яйца.

Освящать пасхальные угощения нужно в Великую субботу.

27 апреля во всех храмах состоятся богослужения, во время которых священнослужитель произнесет молитву и совершит обряд освящения.

Помимо крашенок и традиционной пасхальной выпечки в храм можно приносить другие блюда.

После освящения желательно угостить едой прихожан церкви или нищих, просящих милостыню у храма.

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В этот день хозяйки могут заниматься приготовлением блюд для праздничного стола, но пробовать приготовленную пищу запрещено.

Страстная суббота - последний, но самый строгий день Великого поста, поэтому в это время священнослужители советуют воздержаться от приема пищи.

Неотъемлемая часть подготовки к Пасхе - совершение богоугодных дел. 27 апреля категорически запрещено отказывать в помощи родным, друзьям, а также проявлять равнодушие к нуждающимся.

В этот день можно заняться благотворительностью и оказать помощь по мере своих сил. Главное - помогать людям искренне и безвозмездно, и тогда ваша жизнь изменится в лучшую сторону.

Пасха - время, когда родные и друзья смогут собраться за праздничным столом и отметить это светлое событие. Но пригласить гостей нужно уже 27 апреля.

В этот день также можно подготовить пасхальные подарки.

В Страстную субботу запрещено ругаться с семьей, иначе в течение года ссоры в доме будут происходить часто.

Священнослужители утверждают, что в Великую субботу необходимо очистить душу от плохих эмоций, отпустить зло и обиды. Простите своих обидчиков, недоброжелателей и обязательно попросите прощения у тех, кого вы могли обидеть.

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Пасха - радостное и долгожданное событие. Уже за несколько дней до празднования верующие пребывают в хорошем настроении и находятся в предвкушении праздника. Но