Космическое шоу Билана в Риге: песни на Луне и полеты над зрителями

Не менее ярко об этом свидетельствовал тот факт, что Билан предстал перед зрителями, в буквальном смысле спустившись с небес, а точнее из-под купола зала, в импровизированной летающей тарелке, от которой потом осталась "кабина" в виде колеса. В это колесо певец периодически возвращался, чтобы исполнить свои песни в воздухе, между сценой и крышей зала.

ФОТО: https://www.instagram.com/aliudo/

Впрочем, гораздо больше времени он проводил на сцене и на выдававшимся в зал подиуме, поближе к народу.

ФОТО: https://www.instagram.com/aliudo/

Зрители тепло встретили музыканта, было видно, что они знают большинство песен наизусть.

Билан в долгу не остался - несмотря на перенесенный недавно перелом ноги и заметную хромоту (к примеру, днем перед концертом он прогуливался по Риге с тростью), он не сильно отставал в движениях от своей многочисленной подтанцовки, да и вообще, выглядел очень живо, много общался с залом и при этом пел вживую.

Живой на концерте была и музыка - джазовый квартет в лице гитариста, бас-гитариста, клавишника и барабанщика не оставляли сомнений в том, что "фанеры" нет.

Несмотря на то, что поет Билан все-таки о любви, а не о планетах и звездах, космическую атмосферу вечера поддерживали видеоролики, которыми забивали паузы "на отдышаться".

ФОТО: https://www.instagram.com/aliudo/

В философском видеоряде, начинавшемся как трейлер к какому-нибудь блокбастеру от Marvel, певец рассказывал о поисках самого себя, стремлении понять внутренний космос, найти свою внутреннюю планету. И все это под изображение звезд, планет, космической пыли, ну и самого Билана, естественно.

ФОТО: https://www.instagram.com/aliudo/

К середине концерта зал раскачался полностью, и партер фактически превратился в фан-зону, тогда как трибуны опустели на две трети - большинство представительниц прекрасной половины человечества предпочли спуститься вниз, поближе к своему кумиру.

ФОТО: https://www.instagram.com/aliudo/

Однако вряд ли они знали, что окажутся в самой гуще событий - певец спустился со сцены и в сопровождении охраны прошел через весь зал к... макету Луны! Мы в космосе, не забывайте!

Таким образом, "галерка" партера и спустившиеся с трибун зрители оказались от Билана буквально на расстоянии вытянутой руки, а некоторые и того ближе - исполнитель не жадничал и с удовольствием пожимал людям руки и здоровался.

Станцевав и исполнив пару композиций на "Луне", Дима Билан пошел еще дальше - с помощью качелей (не волнуйтесь, он пристегнулся) он поднялся в воздух и спел с орбиты "Луны".