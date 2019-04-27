Все на субботник! Прямо сейчас

Когда?

Большой субботник проходит с 9:00 по всей Латвии.

Торжественное открытие мероприятия состоялось в 9 часов на набережной 11 ноября у скульптуры Большого Кристапа.

В нем принимали участие руководитель субботника Вита Яунземе, премьер-министр Кришьянис Кариньш, министр охраны среды и регионального развития Юрис Пуце.

Затем премьер-министр отправится работать на территории центра социального ухода "Рига", а Пуце проведет субботник в Саласпилсском ботаническом саду.

Патрон Большого субботника, президент Латвии Раймонд Вейонис с супругой Иветой Вейоне вместе с отрядами скаутов и гайд будут участвовать в субботнике в Тукумсском крае.

Галерея: Официальное открытие Большого субботника

Где?

До 25 апреля свое место сбора мусора необходимо было зарегистрировать. Как сообщалось, латвийцы до середины четверга отметили 1389 мест по всей территории Латвии.

Если вы не в их числе, просто открывайте www.talkas.lv и выбирайте место, которое вам ближе по месторасположению или по душе!

Мешки. Это важно!

В этом году в рамках акции организаторы призывали не только собирать отходы, но также сортировать их во время сбора, отделяя пластмассу от других отходов.

Поэтому на местах субботника будут выдаваться мешки синего и белого цвета.

Синие мешки будут предусмотрены для пластмассы, белые – для других отходов

Куда девать мешки потом?

За вывоз мешков с мусором после Большого субботника отвечает самоуправление. Свои наполненные мешки можно оставлять ТОЛЬКО в зарегистрированном месте субботника, проинформировав ответственное лицо.

Делись добрыми делами!

Организаторы призывают делиться фотографиями с субботника, прикрепляя микробирки #LielāTalka; #EsPiederuNākotnei; #IdejuTalka, чтобы как можно больше людей знали и вдохновлялись этой традицией.

Свои истории с субботника также можно высылать на адрес talkas@talkas.lv.

Немного крутых фактов

За 10 лет в Большом субботнике приняли участие приблизительно 500 000 участников, при этом активно участвовали также латыши в других странах мира.

Количество отходов уменьшилось больше, чем на половину по сравнению с 2008 годом; в субботнике 2018 года количество отходов уже сократилось на половину по сравнению с 2017 годом.

Много где на территориях самоуправлений больше вообще нет мусора, поэтому в местах субботника организуются работы по благоустройству окружающей среды и рассадке деревьев.

Субботник стал самым масштабным ежегодным событием, направленным на образование в сфере окружающей среды и уборку окружающей среды!