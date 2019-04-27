"Они пытались реанимировать его около получаса". Детали трагического ДТП у Кокнесе

Сообщается, что 51-летний водитель переоценил свои силы и на большой скорости съехал с дороги, покрытой гравием. VW Polo несколько раз перевернулся и приземлился в канаве.

Одним из очевидцев стал Дайнис - инцидент произошел рядом с его домом, и, как оказалось, за рулем был его сосед.

После аварии водитель частично находился на пассажирском сидении и сильно истекал кровью. Он потерял сознание, так как сильно пострадал.

Приехавшие медики вместе со спасателями вытащили его из автомобиля, состояние оценивалось как критическое. Немедленно медики приступили к реанимационным действиям:

"Они пытались реанимировать его около получаса", - рассказал Дайнис.

Но несмотря на старания врачей, спасти пострадавшего так и не удалось.

Из разговора с Дайнисом очевидно, что погибший не был разумным водителем и часто разъезжал под воздействием алкоголя. По мнению Дайниса, этот случай не был исключением.