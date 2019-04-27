Сб, 27.04.2019
Сейчас не будет никакого пафоса, я просто хочу сказать спасибо своим родителям — за поддержку и за то, что они это пережили; моей жене — за силу и выдержку. Если бы она раньше услышала все, что про меня говорили, наверное, она не вышла бы за меня. Владимир Зеленский

"Они пытались реанимировать его около получаса". Детали трагического ДТП у Кокнесе

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Иллюстративное фото

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В среду, 24 апреля, на дороге Алананы-Ирши в Иршской волости Кокнеского края произошло трагическое ДТП. Автомашина Volkswagen Polo перевернулась, а ее водитель - мужчина 1968 года рождения - погиб. Передача Degpunktā выяснила детали происшествия. 

Сообщается, что 51-летний водитель переоценил свои силы и на большой скорости съехал с дороги, покрытой гравием. VW Polo несколько раз перевернулся и приземлился в канаве.

Одним из очевидцев стал Дайнис - инцидент произошел рядом с его домом, и, как оказалось, за рулем был его сосед. 

После аварии водитель частично находился на пассажирском сидении и сильно истекал кровью. Он потерял сознание, так как сильно пострадал.

Приехавшие медики вместе со спасателями вытащили его из автомобиля, состояние оценивалось как критическое. Немедленно медики приступили к реанимационным действиям:

"Они пытались реанимировать его около получаса", - рассказал Дайнис.

Но несмотря на старания врачей, спасти пострадавшего так и не удалось.

Из разговора с Дайнисом очевидно, что погибший не был разумным водителем и часто разъезжал под воздействием алкоголя. По мнению Дайниса, этот случай не был исключением.

​Полиция начала уголовный процесс, обстоятельства ДТП выясняются. Полиция просит очевидцев ДТП откликнуться и позвонить по телефону 110.

Читать также

Актуально

НАВЕРХ