Сб, 27.04.2019
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Через 3 месяца после гибели сына... Умер отец Эмилиано Салы

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ФОТО: AFP / Scanpix

В пятницу, 26 апреля, после инфаркта скончался Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего 21 января в авиакатастрофе над Ла-Маншем, сообщает sports.ru.

Отмечается, что 58-летний аргентинец находился в своем доме в городе Прогресо провинции Санта-Фе.

Мэр города подтвердил информацию местной радиостанции Radio La Red:

"Супруга Орасио позвонила мне в 5 часов утра. Врачи уже были там. К тому времени, когда я прибыл к ним домой, он уже умер".

Напомним, в конце января футбольный клуб "Кардифф" подписал контракт с нападающим французского "Нанта" Эмилиано Салой. После подписания игрока Сала вернулся в Нант, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками.

Затем Сала вылетел на частном самолёте в Англию, но примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров. Самолёт, в котором летел Сала, обнаружили на дне Ла-Манша.

Тело Салы обнаружили среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров, но подняли на поверхность лишь спустя несколько дней. 

Похороны Эмилиано Салы

ФОТО: AP/Scanpix

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