Через 3 месяца после гибели сына... Умер отец Эмилиано Салы

В пятницу, 26 апреля, после инфаркта скончался Орасио Сала - отец аргентинского футболиста Эмилиано Салы, погибшего 21 января в авиакатастрофе над Ла-Маншем, сообщает sports.ru.
Отмечается, что 58-летний аргентинец находился в своем доме в городе Прогресо провинции Санта-Фе.
Мэр города подтвердил информацию местной радиостанции Radio La Red:
"Супруга Орасио позвонила мне в 5 часов утра. Врачи уже были там. К тому времени, когда я прибыл к ним домой, он уже умер".
Напомним, в конце января футбольный клуб "Кардифф" подписал контракт с нападающим французского "Нанта" Эмилиано Салой. После подписания игрока Сала вернулся в Нант, чтобы попрощаться с бывшими одноклубниками.
Затем Сала вылетел на частном самолёте в Англию, но примерно за час до ожидаемого прибытия воздушное судно пропало с радаров. Самолёт, в котором летел Сала, обнаружили на дне Ла-Манша.
Тело Салы обнаружили среди обломков 4 февраля на глубине 63 метров, но подняли на поверхность лишь спустя несколько дней.