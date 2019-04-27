Площадь торговых центров на душу населения: опередила ли Рига соседей?

В секторе традиционных больших торговых центров в 2018-2019 гг. новые объекты появились в Таллинне и Риге.

После открытия "T1 Mall of Tallinn" в конце 2018 года таллинский рынок офисов дополнился 55 тысячами кв.м. торговых площадей. По данным Ober-Haus, торговые площади в традиционных торговых центрах в столице Эстонии в конце 2018 года составили 665 300 кв.м, и

с 1,45 кв.м на душу населения Таллинн остается лидером среди стран Балтии.

После успешного и стремительного расширения в Литве немецкая сеть Lidl планирует открыть первые магазины в Эстонии в 2019 году.

В Риге после долгого перерыва реализован один из крупнейших проектов в сфере розничной торговли, и в апреле 2019 года открылся торговый центр Akropole, дополнивший рижский рынок примерно 60 000 кв.м торговых площадей.

По площади торговых центров на душу населения Рига поднялась на второе место среди столиц стран Балтии - 649 000 кв.м или 1,02 кв.м на душу населения.

Несмотря на развитие малых и специализированных торговых центров ("Жали", Depo, Decathlon), в Вильнюсе в 2018 году не строились крупные традиционные торговые центры.

Открытие более крупных проектов ожидается в конце 2020 года, когда рядом с западной окружной дорогой откроется торговый центр Outlet, который добавит на рынке примерно 35 тыс. кв.м торговых площадей. Такой проект будет реализован в Вильнюсе после перерыва в 4,5 года.