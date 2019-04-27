Допинг-скандал в КХЛ: Хартли могут дисквалифицировать на четыре года

Отмечается, что причиной служат инциденты, которые произошли во время финальной серии Кубка Гагарина между омским клубом и командой ЦСКА.

По версии РУСАДА, Хартли и Батушенко препятствовали процедуре допинг-контроля, а Зернов пытался скрыться от инспектора, который ее проводит, пишет издание.

В агентстве у клуба запросили объяснения по этому поводу, которые они должны предоставить до 30 апреля.

В РУСАДА эти действия расцениваются как нарушения Общероссийских антидопинговых правил: "в случае Зернова речь идет о пункте "Уклонение, отказ или неявка на процедуру сдачи допинг-пробы", в случае Хартли и Батушенко – "Фальсификация или попытка фальсификации в любой составляющей допинг-контроля"", - пишет "Спорт-Экспресс".

По сведениям издания, стандартный срок дисквалификации за данные нарушения составляет четыре года.

Заместитель главы РУСАДА Маргарита Пахноцкая заявила изданию, что организация сможет дать комментарий по ситуации с "Авангардом", когда получит ответ на запрос в Федерацию хоккея России по поводу случившегося.

Президент "Авангарда" Максим Сушинский прокомментировал информацию о возможной дисквалификации главного тренера Боба Хартли и форварда Дениса Зернова словами:

"Это бред. Всех мы везде пускали. Вопрос в том, как это допинг-офицеры перепутали что-то. Мы уверены в своей позиции, ее мы изложили и КХЛ, и допинговому комитету.

Конечно, все наши игроки были чисты во время финальной серии. Мы за честную игру, а не за допинг. Здесь дело не в том, что мы запрещали брать пробы, а в поведении офицеров. Когда у человека обязательная тренировка, ему надо на нее идти, а его не пускают", - приводит слова Сушинского allhockey.ru.