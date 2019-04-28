Вс, 28.04.2019
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Победный гол Месси сделал "Барселону" чемпионом Испании

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Лионель Месси

ФОТО: Reuters/ScanPix

В рамках 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своём поле минимально обыграла "Леванте" (1:0) и второй год подряд завоевала титул чемпиона Испании.

Единственный гол в этом матче забил нападающий каталонской команды Лионель Месси. Таким образом, "Барселона" гарантировала себе победу в чемпионате Испании за три тура до его окончания.

Всего на счету "Барселоны" 26 побед во внутреннем чемпионате, 10 из которых вместе с Лионелем Месси. Аргентинец стал первым игроком в истории каталонского клуба, который смог завоевать 10 титулов в Ла Лиге. Интересно, что у Месси столько же титулов, сколько у "Атлетико" за 116 лет.

Рекорд по количеству побед в чемпионате принадлежит мадридскому "Реалу". На счету "королевского клуба" 33 титула. Правда, каталонцы стремительно подбираются к этой отметке. За последние 11 лет "Барса" завоевала титул 8 раз.

Впереди у "Барселоны" полуфинальные матчи с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов. Первая игра состоится уже 1 мая.

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