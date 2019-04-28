Победный гол Месси сделал "Барселону" чемпионом Испании

В рамках 35-го тура чемпионата Испании "Барселона" на своём поле минимально обыграла "Леванте" (1:0) и второй год подряд завоевала титул чемпиона Испании.
Единственный гол в этом матче забил нападающий каталонской команды Лионель Месси. Таким образом, "Барселона" гарантировала себе победу в чемпионате Испании за три тура до его окончания.
Всего на счету "Барселоны" 26 побед во внутреннем чемпионате, 10 из которых вместе с Лионелем Месси. Аргентинец стал первым игроком в истории каталонского клуба, который смог завоевать 10 титулов в Ла Лиге. Интересно, что у Месси столько же титулов, сколько у "Атлетико" за 116 лет.
Lionel Messi is the first Barcelona player in the club's history to win 10 LaLiga titles.— Squawka Football (@Squawka) April 27, 2019
D10S. 🏆 pic.twitter.com/k5eXcwIc8K
Рекорд по количеству побед в чемпионате принадлежит мадридскому "Реалу". На счету "королевского клуба" 33 титула. Правда, каталонцы стремительно подбираются к этой отметке. За последние 11 лет "Барса" завоевала титул 8 раз.
Впереди у "Барселоны" полуфинальные матчи с "Ливерпулем" в Лиге чемпионов. Первая игра состоится уже 1 мая.
🙌🙌🙌🙌🙌🙌— FC Barcelona (@FCBarcelona) April 27, 2019
¡CAMPEEEEOOOOOONES!
¡CAMPEEEEOOOOOONES!
¡CAMPEEEEOOOOOONES!
ALEEE! ALEEEE! ALEEEEE!
💙❤ #WeColorLaLiga pic.twitter.com/JE5rQfgMIq