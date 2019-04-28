Победный гол Месси сделал "Барселону" чемпионом Испании

Единственный гол в этом матче забил нападающий каталонской команды Лионель Месси. Таким образом, "Барселона" гарантировала себе победу в чемпионате Испании за три тура до его окончания.

Всего на счету "Барселоны" 26 побед во внутреннем чемпионате, 10 из которых вместе с Лионелем Месси. Аргентинец стал первым игроком в истории каталонского клуба, который смог завоевать 10 титулов в Ла Лиге. Интересно, что у Месси столько же титулов, сколько у "Атлетико" за 116 лет.

Lionel Messi is the first Barcelona player in the club's history to win 10 LaLiga titles.



D10S. 🏆 pic.twitter.com/k5eXcwIc8K — Squawka Football (@Squawka) April 27, 2019

Рекорд по количеству побед в чемпионате принадлежит мадридскому "Реалу". На счету "королевского клуба" 33 титула. Правда, каталонцы стремительно подбираются к этой отметке. За последние 11 лет "Барса" завоевала титул 8 раз.