Модель умерла после падения на подиуме

Модель Талес Соарес, который участвовал в показе на Неделе моды в Сан-Паулу, скончался после падения на подиуме, передаёт Associated Press.
Как сообщили организаторы мероприятия, модель упал во время показа бренда Ocksa. Предполагают, что молодой человек упал из-за того, что споткнулся об шнурки.
Издание Folha de S. Paulo передаёт, что сначала зрители показа посчитали падение за часть представления. Однако позже Соареса затрясло, а из его рта пошла пена.
Двое пожарных ворвались на подиум с носилками и вынесли мужчину на улицу к машине скорой помощи, где его пытались реанимировать, потом его доставили в больницу, где и констатировали смерть. Мужчине было всего 26 лет.
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