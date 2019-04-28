Вс, 28.04.2019
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Модель умерла после падения на подиуме

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ФОТО: скриншот с youtube.com

Модель Талес Соарес, который участвовал в показе на Неделе моды в Сан-Паулу, скончался после падения на подиуме, передаёт Associated Press.

Как сообщили организаторы мероприятия, модель упал во время показа бренда Ocksa. Предполагают, что молодой человек упал из-за того, что споткнулся об шнурки.

Издание Folha de S. Paulo передаёт, что сначала зрители показа посчитали падение за часть представления. Однако позже Соареса затрясло, а из его рта пошла пена.

Двое пожарных ворвались на подиум с носилками и вынесли мужчину на улицу к машине скорой помощи, где его пытались реанимировать, потом его доставили в больницу, где и констатировали смерть. Мужчине было всего 26 лет.

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