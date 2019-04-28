Модель умерла после падения на подиуме

Как сообщили организаторы мероприятия, модель упал во время показа бренда Ocksa. Предполагают, что молодой человек упал из-за того, что споткнулся об шнурки.

Издание Folha de S. Paulo передаёт, что сначала зрители показа посчитали падение за часть представления. Однако позже Соареса затрясло, а из его рта пошла пена.

Двое пожарных ворвались на подиум с носилками и вынесли мужчину на улицу к машине скорой помощи, где его пытались реанимировать, потом его доставили в больницу, где и констатировали смерть. Мужчине было всего 26 лет.