Вс, 28.04.2019
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В Латвии отмечается православная Пасха

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ФОТО: Zane Bitere/LETA

Сегодня в Латвии богослужениями и другими мероприятиями отмечается православная Пасха.

"Всю вручённую мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со светлым праздником Пасхи Христовой. Желаю всем мира и радости, христианского взаимопонимания, крепости душевных и телесных сил, спасения и неоскудевающей Божией помощи", - говорится в пасхальном послании Аленсандра, митрополита Рижского и всея Латвии.

В пасхальную ночь с 27 на 28 апреля митрополит Александр совершил крестный ход, светлую пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова города Риги.

Русский TVNET напоминает что можно, а что запрещено в светлый праздник.

Фотогалерея: Пестрая Пасха на Центральном рынке

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