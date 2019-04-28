В Латвии отмечается православная Пасха

Сегодня в Латвии богослужениями и другими мероприятиями отмечается православная Пасха.
"Всю вручённую мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со светлым праздником Пасхи Христовой. Желаю всем мира и радости, христианского взаимопонимания, крепости душевных и телесных сил, спасения и неоскудевающей Божией помощи", - говорится в пасхальном послании Аленсандра, митрополита Рижского и всея Латвии.
В пасхальную ночь с 27 на 28 апреля митрополит Александр совершил крестный ход, светлую пасхальную заутреню и божественную литургию в кафедральном соборе Рождества Христова города Риги.
Русский TVNET напоминает что можно, а что запрещено в светлый праздник.
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