В Латвии отмечается православная Пасха

"Всю вручённую мне Богом вселатвийскую паству сердечно поздравляю со светлым праздником Пасхи Христовой. Желаю всем мира и радости, христианского взаимопонимания, крепости душевных и телесных сил, спасения и неоскудевающей Божией помощи", - говорится в пасхальном послании Аленсандра, митрополита Рижского и всея Латвии.