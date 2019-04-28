Вс, 28.04.2019
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KPV LV снова попытается провести собрание
Это уже третья попытка

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Артусс Кайминьш

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Сегодня планируется собрание членов партии KPV LV.

Как сообщил агентству LETA лидер KPV LV Артус Кайминьш, собрание предусмотрено в 11 часов в гостинице Bellevue Park Hotel Riga.

С февраля это уже третья попытка созвать собрание членов партии, которое обладало бы правом принимать решения. Два раза у собраний не было кворума.

На собрании будет обсуждаться вопрос о создании думы партии для более широкого представительства при принятии решений.

После выборов Сейма партия пережила раскол и значительное падение рейтинга. В результате конфликта между двумя лидерами партии - Кайминьшем и Алдисом Гобземсом - последний был исключен из партии. После раскола в партии образовалось два фланга, один из которых во главе с Кайминьшем вошел в правительство Кришьяниса Кариньша, а второй остался в оппозиции.

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