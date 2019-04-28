Вс, 28.04.2019
Что же до Порошенко, то ушел он вполне достойно. За власть не цеплялся, давления на избиркомы не оказывал. Был первым, кто поздравил Зеленского с победой. Пообещав при этом политики не оставлять. Иван Пауков, комментатор TVNET

Большинство партий поддерживают сохранение санкций против России

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Флаг России

ФОТО: Zane Bitere/LETA

Большинство партий, баллотирующихся на выборах в Европарламент, поддерживают сохранение санкций против России, но некоторые политики придерживаются противоположного мнения, свидетельствует опрос, проведенный агентством LETA.

"Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян, "Прогрессивные", Латвийское объединение регионов, KPV LV и "Для развития/За!" считают, что режим санкций должен быть сохранен в нынешнем виде, и изменения в нем возможны в зависимости от перемен к лучшему или к худшему в российской политике.

Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Новая консервативная партия (НКП) считают, что санкции нужно усилить, так как российская политика не меняется. НКП отмечает, что нужно жестко бороться с каналами российской пропаганды.

Партия "Согласие" считает, что новые санкции вводить не нужно, и возможны изменения в существующем режиме, а Русский союз Латвии выступает за смягчение санкций.

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