Большинство партий поддерживают сохранение санкций против России

Большинство партий, баллотирующихся на выборах в Европарламент, поддерживают сохранение санкций против России, но некоторые политики придерживаются противоположного мнения, свидетельствует опрос, проведенный агентством LETA.
"Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян, "Прогрессивные", Латвийское объединение регионов, KPV LV и "Для развития/За!" считают, что режим санкций должен быть сохранен в нынешнем виде, и изменения в нем возможны в зависимости от перемен к лучшему или к худшему в российской политике.
Национальное объединение "Все для Латвии"-"Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Новая консервативная партия (НКП) считают, что санкции нужно усилить, так как российская политика не меняется. НКП отмечает, что нужно жестко бороться с каналами российской пропаганды.
Партия "Согласие" считает, что новые санкции вводить не нужно, и возможны изменения в существующем режиме, а Русский союз Латвии выступает за смягчение санкций.