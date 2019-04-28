Большинство партий поддерживают сохранение санкций против России

"Новое Единство", Союз "зеленых" и крестьян, "Прогрессивные", Латвийское объединение регионов, KPV LV и "Для развития/За!" считают, что режим санкций должен быть сохранен в нынешнем виде, и изменения в нем возможны в зависимости от перемен к лучшему или к худшему в российской политике.