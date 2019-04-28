В Финском заливе перевернулся прогулочный катер

В Финском заливе в Санкт-Петербурге перевернулся прогулочный катер, на его борту находились девять человек. Восемь из них удалось спасти, однако ещё один человек считается пропавшим без вести. Следственный комитет завёл уголовное дело, передаёт "Дождь".