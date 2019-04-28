Вс, 28.04.2019
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В Финском заливе перевернулся прогулочный катер

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Море. Иллюстративное фото.

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

В Финском заливе в Санкт-Петербурге перевернулся прогулочный катер, на его борту находились девять человек. Восемь из них удалось спасти, однако ещё один человек считается пропавшим без вести. Следственный комитет завёл уголовное дело, передаёт "Дождь".

"Дождь" со ссылкой на МЧС передаёт, что катер перевернулся 27 апреля, а затем начал тонуть. В спасательной операции приняли участие 47 человек и 18 единиц техники.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах передаёт, что причиной инцидента, скорее всего, стал сильный ветер.

РЕН без ссылки на источник информации передаёт, что катер запутался в рыболовных сетях, а в результате сильного ветра перевернулся. Согласно информации телеканала, сначала на берег были доставлены два человека, так как спасательное судно также запуталось в рыболовных сетях.

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