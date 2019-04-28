В прокуратуру передано дело о киберпедофиле

Мужчина обвиняется в побуждение включиться в сексуальные действия, за хранение порнографии и другие подобные преступления. Об этом рассказала пресс-секретарь прокуратуры Лаура Маевска.

Обвинение было предъявлено в общей сложности за 16 уголовных преступлений.

Обвиняемый свою вину признает, сообщили в прокуратуре.

Полиция называет таких людей киберпедофилами. Расследование началось в сентябре прошлого года, когда в полицейский участок обратился отец маленькой девочки. Он рассказал о том, что некий человек заставляет фотографироваться девочку обнаженной и отправлять ему фото.

В течение пяти дней полиция задержала этого мужчину. Расследование продолжается. У сотрудников правоохранительных органов закрались подозрения в том, что число пострадавших может быть намного больше.

В результате расследования выяснилось, что мужчина 1995 года рождения создал в соцсетях три фальшивых аккаунта, выдавая себя за 14-летнего мальчика. Мужчина в день мог писать большому количеству девочек, вплоть до 50. Хотя и большая часть девочек не отозвалась, но некоторые ему отвечали, потому переписка могла продолжаться. В переписке мужчина говорил девочкам комплименты и просил выслать ему "обнаженные" фотографии.

После того, как он получал фото, он угрожал девочкам, прося продолжать отправлять подобные фото, добавляя, что в противном случае отправит эти фотографии их друзьям.

В двух случаях он обращался к родителям детей с просьбой сфотографировать их в обмен на деньги. Родители согласились, поэтому полиция продолжает расследовать уголовные дела против родителей.

Мужчина занимался этим около четырех месяцев.

Пострадавшие девочки были из нормальных семей и, сначала, им это общение казалось игрой.