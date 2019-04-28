Закатистов: партия и фракция KPV LV раздроблены

По его мнению, партии нужна команда, а не единоличный лидер. Раскол партии угрожает выполнению ее задач. "И куда мы пойдем? Будем укреплять партию и парламентскую фракцию или просто будем тянуть эти четыре года?" - сказал Закатистов.

По его мнению, министры от KPV LV на своих должностях работают отлично, политика партии имеет реальное влияние, хотя ей и не стоит неоправданно проводить красные линии. На вопрос о том, как партии развиваться дальше, Закатистов не ответил.

Артус Кайминьш в своем выступлении заявил, что KPV LV - единственная коалиционная партия в Латвии, и, возможно, в Европе, фракция которой голосует против своих министров. По его мнению, партия попала в незавидную ситуацию, которая продолжается уже более 100 дней. В партии есть оппозиция и большинство."Какой тогда смысл в слове "фракция?"" - спросил Кайминьш.