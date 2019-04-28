В Вильнюсе и Таллинне уменьшается цена топлива, в Риге растет третью неделю подряд

Самый дорогой бензин и на этой неделе был в Таллинне, далее следовала Рига, а самый дешевый бензин был в Вильнюсе. Также самое дорогое дизельное топливо было в Таллинне, самое дешевое - в Вильнюсе.

В Риге на Circle K на этой неделе цена бензина 95-й марки и дизельного топлива выросла на 0,8% - до 1,334 евро и 1,264 евро за литр. Бензин дорожает в Риге шестую неделю подряд, дизельное топливо - третью неделю подряд.

В Вильнюсе цена бензина 95-й марки на этой неделе уменьшилась на 1,8% - до 1,169 евро за литр, цена дизельного топлива упала на 0,1% до 1,114 евро за литр.

В Таллинне на Circle K бензин 95-й марки подорожал на 1% до 1,395 евро за литр, а цена дизельного топлива упала на 0,4% до 1,335 евро за литр.