На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

На автобане в восточной Германии столкнулись более 50 машин. Массовое ДТП произошло на автотрассе номер 71, которая соединяет города Зуль и Майнинген. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на заявление дорожной полиции.
В результате аварии серьезные травмы получили шесть человек, травмы других 25 можно оценивать как легкие. Для эвакуации пострадавших участвовали два вертолета. Согласно последним данным, в больницу было доставлено 18 пострадавших, среди них семеро детей.
Причиной массовой аварии посчитали ужасные погодные условия: из-за прошедшего града и тумана трасса была покрыта льдом. Автомобили по обоим направлениям шоссе сталкивались друг с другом и врезались в ограждение. Большая часть машин оказалась сильно повреждена.
В настоящее время проезд по трассе закрыт, в полиции считают, что проезд есть вероятность освободить проезд до наступления темноты. Однако, как сообщает Thuringer, на ликвидацию последствий аварии может потребоваться до 20 часов. Спецслужбам нужно восстановить ограждение и убрать с дороги разбитые машины.