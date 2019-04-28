На трассе в Германии столкнулись более 50 машин

В результате аварии серьезные травмы получили шесть человек, травмы других 25 можно оценивать как легкие. Для эвакуации пострадавших участвовали два вертолета. Согласно последним данным, в больницу было доставлено 18 пострадавших, среди них семеро детей.

Причиной массовой аварии посчитали ужасные погодные условия: из-за прошедшего града и тумана трасса была покрыта льдом. Автомобили по обоим направлениям шоссе сталкивались друг с другом и врезались в ограждение. Большая часть машин оказалась сильно повреждена.