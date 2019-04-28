Закупки в 1-ой больнице: возможно, за томограф переплатили сотни тысяч

Первая Рижская больница, вероятно, заплатила больше на несколько сотен тысяч евро при закупке оборудования для магнитно-резонансной томографии, сообщает передача Nekā personīga.

Севастьянов на этой неделе вернулся на работу в больницу и думу, а от комментариев по расследованию KNAB отказался.

Устройства для магнитно-резонансной томографии были приобретены у компании Tradintek. При этом в закупочном конкурсе участвовали компании, чьи предложения были почти на полмиллиона дешевле.

Томограф Рижской больницы дороже того, что приобрела региональная больница в Таллинне. Устройство дороже примерно на 300 000 евро.

В этой закупке Севастьянов был председателем комиссии.

Как сообщалось, KNAB в рамках уголовного процесса в понедельник провело обыски в Первой Рижскоой больнице и задержало трех человек.

В KNAB агентству LETA сообщили, что уголовный процесс начат 5 апреля о злоупотреблении служебным положением и подделке документов.

Уголовное дело связано с подозрениями в том, что должностное лицо больницы воспользовалось служебным положением при заключении договоров о закупках, а подрядчик строительных работ, возможно, подделал документы о проведенных строительных работах.

По делу проведено 12 обысков, изъято большое количество документов и носителей информации.

Больница полностью принадлежит Рижской думе. В ее правление входят Наталья Злобина, Андрей Паварс и депутат думы Геннадий Севастьянов.

Вице-мэр Вадим Баранник еще не принял решения по Севастьянову под предлогом более серьезных вопросов, таких как закрытие моста.

Хотя и вице-мэр обещал встретиться на этой неделе с Севастьяновым, этого не произошло.