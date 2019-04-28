Закупки в 1-ой больнице: возможно, за томограф переплатили сотни тысяч

Рижская дума еще не решила, как поступить с членом правления 1-й Рижской больницы Геннадием Севастьяновым, против которого KNAB возбудило уголовное дело за злоупотребление служебным положением в связи с закупками больницы.
Первая Рижская больница, вероятно, заплатила больше на несколько сотен тысяч евро при закупке оборудования для магнитно-резонансной томографии, сообщает передача Nekā personīga.
Севастьянов на этой неделе вернулся на работу в больницу и думу, а от комментариев по расследованию KNAB отказался.
Устройства для магнитно-резонансной томографии были приобретены у компании Tradintek. При этом в закупочном конкурсе участвовали компании, чьи предложения были почти на полмиллиона дешевле.
Томограф Рижской больницы дороже того, что приобрела региональная больница в Таллинне. Устройство дороже примерно на 300 000 евро.
В этой закупке Севастьянов был председателем комиссии.
Как сообщалось, KNAB в рамках уголовного процесса в понедельник провело обыски в Первой Рижскоой больнице и задержало трех человек.
В KNAB агентству LETA сообщили, что уголовный процесс начат 5 апреля о злоупотреблении служебным положением и подделке документов.
Уголовное дело связано с подозрениями в том, что должностное лицо больницы воспользовалось служебным положением при заключении договоров о закупках, а подрядчик строительных работ, возможно, подделал документы о проведенных строительных работах.
По делу проведено 12 обысков, изъято большое количество документов и носителей информации.
Больница полностью принадлежит Рижской думе. В ее правление входят Наталья Злобина, Андрей Паварс и депутат думы Геннадий Севастьянов.
Вице-мэр Вадим Баранник еще не принял решения по Севастьянову под предлогом более серьезных вопросов, таких как закрытие моста.
Хотя и вице-мэр обещал встретиться на этой неделе с Севастьяновым, этого не произошло.
Что интересно, компания Tradindek совсем недавно стала победителем государственного конкурса Рижской Восточной клинической университетской больницы, где то же оборудование стоило чуть больше миллиона. Вскоре после этого больница без конкурса купила три компьютерных томографа за 2 миллиона.